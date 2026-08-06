Баскетбольний клуб Суперліги вказав на двері лідеру команди

Івано-франківський баскетбольний клуб "Прикарпаття-Говерла" офіційно оголосив про масштабне оновлення складу у міжсезонні. Команду залишили одразу чотири гравці, серед яких один із ключових виконавців останніх років.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Головною втратою франківців став 30-річний форвард Ілля Кабацюра. У минулому сезоні Суперліги він провів 24 матчі, де був одним із найкращих у складі команди із середньою статистикою в 14.4 очка, 6.0 підбирань та 2.4 передачі.
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Клуб подякував баскетболістам за роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.
Нагадаємо, у минулому розіграші Суперліги "Прикарпаття-Говерла" посіла четверте місце за підсумками регулярного чемпіонату, але вибула у чвертьфіналі плей-офф від БК "Рівне".
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