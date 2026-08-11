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Баскетбол 11 серпня 2026 · 17:06

Підсилення для віце-чемпіонів: "Київ-Баскет" підписав форварда "Черкаських Мавп"

Столичний баскетбольний клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Підсилення для віце-чемпіонів: "Київ-Баскет" підписав форварда "Черкаських Мавп"
Столичний клуб продовжує активну трансферну кампанію (Фото: Федерація баскетболу України)

Віце-чемпіон минулого сезону баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" офіційно оголосив про підписання контракту з українським форвардом Даниїлом Пироговим. 25-річний баскетболіст має збільшити глибину складу та додати потужності киянам.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу баскетбольного клубу "Київ-Баскет".

Минулий сезон та статистика новичка

Даниїл Пирогов провів попередню ігрову кампанію у складі іншого представника елітного дивізіону - "Черкаських Мавп". У черкаській команді бігмен був одним із важливих елементів ротації та демонстрував стабільну ігрову продуктивність.

Його середня статистика за матч у минулому сезоні становила 8,7 очка, 4,5 підбирання та 1,3 результативної передачі.

Кадрова перебудова

Цей трансфер став продовженням масштабної комплектації команди під керівництвом нового головного тренера Валерія Плеханова, який очолить "Київ-Баскет" у наступному сезоні.

Пирогов поповнив солідну когорту літніх новачків столичного колективу. Нагадаємо, що раніше київський клуб уже встиг офіційно оголосити про підписання контрактів із низкою виконавців. Зокрема, задню лінію команди посилили захисники Андрій Бутко та Рафаель Колаволе, а до передньої лінії приєдналися форварди Богдан Маліч та Ілля Кабацюра.

Оновлений склад віце-чемпіонів продовжує підготовку до старту нового баскетбольного сезону, де перед командою стоятимуть традиційно високі завдання.

Раніше ми повідомляли, що "Говерла" вказала на двері не лише Іллі Кабацюрі, а й ще трьом виконавцям.

Теги: Баскетбол
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