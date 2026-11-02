Один из лидеров Суперлиги отпустил форварда-легионера менее чем через 2 месяца

БК "Ровно" объявил о прекращении сотрудничества с американским форвардом Дэнни Смитом. Баскетболист покинул команду на правах свободного агента, проведя в ее составе пять матчей.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу БК "Ровно".
БК "Ровно" сообщил об уходе американского форварда Дэнни Смита. Стороны приостановили сотрудничество, а баскетболист получил статус свободного агента.
В пресс-службе клуба поблагодарили легионера за время, проведенное в команде, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, Смит присоединился к ровенчанам только в сентябре 2026-го года. За это время он сыграл пять матчей, в которых в среднем набирал 7,8 очка, делал 4 подбора и отдавал 2,8 результативной передачи.
После семи сыгранных матчей БК "Ровно" имеет баланс побед и поражений 5:2 и занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Суперлиги.
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