Один из лидеров Суперлиги отпустил форварда-легионера менее чем через 2 месяца

БК "Ровно" объявил о прекращении сотрудничества с американским форвардом Дэнни Смитом. Баскетболист покинул команду на правах свободного агента, проведя в ее составе пять матчей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу БК "Ровно ".

Смит покинул "Ровно" после пяти матчей

БК "Ровно" сообщил об уходе американского форварда Дэнни Смита. Стороны приостановили сотрудничество, а баскетболист получил статус свободного агента.

В пресс-службе клуба поблагодарили легионера за время, проведенное в команде, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Смит присоединился к ровенчанам только в сентябре 2026-го года. За это время он сыграл пять матчей, в которых в среднем набирал 7,8 очка, делал 4 подбора и отдавал 2,8 результативной передачи.

Какое место занимает БК "Ровно" в Суперлиге

После семи сыгранных матчей БК "Ровно" имеет баланс побед и поражений 5:2 и занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Суперлиги.