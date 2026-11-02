Один з лідерів Суперліги відпустив форварда-легіонера менше ніж через 2 місяці

БК "Рівне" оголосив про припинення співпраці з американським форвардом Денні Смітом. Баскетболіст залишив команду на правах вільного агента, провівши у її складі п'ять матчів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу БК "Рівне ".

Сміт залишив "Рівне" після п'яти матчів

БК "Рівне" повідомив про відхід американського форварда Денні Сміта. Сторони припинили співпрацю, а баскетболіст отримав статус вільного агента.

У пресслужбі клубу подякували легіонеру за час, проведений у команді, та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, Сміт приєднався до рівнян лише у вересні 2026-го року. За цей час він зіграв п'ять матчів, у яких у середньому набирав 7,8 очка, робив 4 підбирання та віддавав 2,8 результативної передачі.

Яке місце посідає БК "Рівне" у Суперлізі

Після семи зіграних матчів БК "Рівне" має баланс перемог і поразок 5:2 та посідає четверте місце в турнірній таблиці української Суперліги.