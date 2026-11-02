Один з лідерів Суперліги відпустив форварда-легіонера менше ніж через 2 місяці

БК "Рівне" оголосив про припинення співпраці з американським форвардом Денні Смітом. Баскетболіст залишив команду на правах вільного агента, провівши у її складі п'ять матчів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу БК "Рівне".
БК "Рівне" повідомив про відхід американського форварда Денні Сміта. Сторони припинили співпрацю, а баскетболіст отримав статус вільного агента.
У пресслужбі клубу подякували легіонеру за час, проведений у команді, та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.
Нагадаємо, Сміт приєднався до рівнян лише у вересні 2026-го року. За цей час він зіграв п'ять матчів, у яких у середньому набирав 7,8 очка, робив 4 підбирання та віддавав 2,8 результативної передачі.
Після семи зіграних матчів БК "Рівне" має баланс перемог і поразок 5:2 та посідає четверте місце в турнірній таблиці української Суперліги.
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