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Баскетбол 02 листопада 2026 · 16:19

Один з лідерів Суперліги відпустив форварда-легіонера менше ніж через 2 місяці

Денні Сміт провів у складі рівнян лише п'ять матчів після переходу до команди у вересні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Один з лідерів Суперліги відпустив форварда-легіонера менше ніж через 2 місяці
Денні Сміт (Фото: dannoo_223, Instagram)

БК "Рівне" оголосив про припинення співпраці з американським форвардом Денні Смітом. Баскетболіст залишив команду на правах вільного агента, провівши у її складі п'ять матчів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу БК "Рівне".

Сміт залишив "Рівне" після п'яти матчів

БК "Рівне" повідомив про відхід американського форварда Денні Сміта. Сторони припинили співпрацю, а баскетболіст отримав статус вільного агента.

У пресслужбі клубу подякували легіонеру за час, проведений у команді, та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, Сміт приєднався до рівнян лише у вересні 2026-го року. За цей час він зіграв п'ять матчів, у яких у середньому набирав 7,8 очка, робив 4 підбирання та віддавав 2,8 результативної передачі.

Яке місце посідає БК "Рівне" у Суперлізі

Після семи зіграних матчів БК "Рівне" має баланс перемог і поразок 5:2 та посідає четверте місце в турнірній таблиці української Суперліги.

Раніше ми повідомляли, що українець Шульга видав найкращий матч сезону за "Реал".

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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