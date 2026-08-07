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Баскетбол 07 августа 2026 · 16:46

Молодой лидер "Голден Стейта" требует сумасшедших денег за новый контракт

Ключевой защитник требует долгосрочного соглашения с окладом в 25 миллионов долларов в год
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Молодой лидер "Голден Стейта" требует сумасшедших денег за новый контракт
Подземски стал лидером "Уорриорз" (Фото: iab_podz, Instagram)

"Голден Стейт Уорриорз" и защитник Брендин Подземски столкнулись с трудностями по продлению контракта. Лидер команды требует значительного увеличения заработной платы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдерскую информацию известного обозревателя Бретта Сигела для издания BasketNews.

Разногласия в оценке стоимости

По информации источников, 23-летний баскетболист стремится зафиксировать в своем новом соглашении годовой оклад в размере около 25 млн. долларов. Представители игрока аргументируют такую цену его важным вкладом в игру стартового состава и постоянным индивидуальным прогрессом.

В то же время менеджмент "Уорриорз" имеет совсем другое видение ситуации. В офисе команды считают оптимальным вариантом сделку на сумму 15–18 млн. долларов в год. При этом реальным компромиссом между сторонами считается годовой оклад в 22-24 млн. долларов.

Железный сезон Подземски

Финансовые требования защитника подкреплены его железобетонной стабильностью на паркете. В своем третьем сезоне в НБА Подземски продемонстрировал уникальное достижение, отыграв во всех 82 матчах регулярного чемпионата без пропуска из-за травм или отдыха.

Кроме выносливости, защитник выдал лучшие статистические показатели в своей профессиональной карьере, собирая в среднем за игру 13,8 очка, 5,1 подбора, 3,7 результативные передачи и 1,1 перехвата.

В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются, однако компромисс по окончательной сумме пока не достигнут.

Ранее мы сообщали, что "Финикс" продлил контракт с Диллоном Бруксом на 73 миллиона долларов.

Теги: Баскетбол НБА Голден Стейт
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