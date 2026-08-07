Молодой лидер "Голден Стейта" требует сумасшедших денег за новый контракт

"Голден Стейт Уорриорз" и защитник Брендин Подземски столкнулись с трудностями по продлению контракта. Лидер команды требует значительного увеличения заработной платы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдерскую информацию известного обозревателя Бретта Сигела для издания BasketNews.
По информации источников, 23-летний баскетболист стремится зафиксировать в своем новом соглашении годовой оклад в размере около 25 млн. долларов. Представители игрока аргументируют такую цену его важным вкладом в игру стартового состава и постоянным индивидуальным прогрессом.
В то же время менеджмент "Уорриорз" имеет совсем другое видение ситуации. В офисе команды считают оптимальным вариантом сделку на сумму 15–18 млн. долларов в год. При этом реальным компромиссом между сторонами считается годовой оклад в 22-24 млн. долларов.
Финансовые требования защитника подкреплены его железобетонной стабильностью на паркете. В своем третьем сезоне в НБА Подземски продемонстрировал уникальное достижение, отыграв во всех 82 матчах регулярного чемпионата без пропуска из-за травм или отдыха.
Кроме выносливости, защитник выдал лучшие статистические показатели в своей профессиональной карьере, собирая в среднем за игру 13,8 очка, 5,1 подбора, 3,7 результативные передачи и 1,1 перехвата.
В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются, однако компромисс по окончательной сумме пока не достигнут.
Ранее мы сообщали, что "Финикс" продлил контракт с Диллоном Бруксом на 73 миллиона долларов.