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Баскетбол 07 серпня 2026 · 16:46

Молодий лідер "Голден Стейту" вимагає шалені гроші за новий контракт

Ключовий захисник вимагає довгострокову угоду з окладом у 25 мільйонів доларів на рік
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Молодий лідер "Голден Стейту" вимагає шалені гроші за новий контракт
Подземскі став лідером "Ворріорз" (Фото: iab_podz, Instagram)

"Голден Стейт Ворріорз" та захисник Брендін Подземскі стикнулись із труднощами щодо продовження контракту. Лідер команди вимагає значне збільшення заробітної платні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдерську інформацію відомого оглядача Бретта Сігела для видання BasketNews.

Розбіжності в оцінці вартості

За інформацією джерел, 23-річний баскетболіст прагне зафіксувати у своїй новій угоді річний оклад у розмірі близько 25 млн доларів. Представники гравця аргументують таку ціну його важливим внеском у гру стартового складу та постійним індивідуальним прогресом.

Водночас менеджмент "Ворріорз" має зовсім інше бачення ситуації. В офісі команди вважають оптимальним варіантом угоду на суму 15–18 млн доларів на рік. При цьому реальним компромісом між сторонами вважається річний оклад в 22-24 млн доларів.

Залізний сезон Подземскі

Фінансові вимоги захисника підкріплені його залізобетонною стабільністю на паркеті. У своєму третьому сезоні в НБА Подземскі продемонстрував унікальне досягнення, відігравши у всіх 82 матчах регулярного чемпіонату без жодного пропуску через травми чи відпочинок.

Окрім витривалості, захисник видав найкращі статистичні показники у своїй професійній кар'єрі, збираючи в середньому за гру 13,8 очка, 5,1 підбирання, 3,7 результативні передачі та 1,1 перехоплення.

Наразі переговори між сторонами тривають, проте компромісу щодо остаточної суми поки що не досягнуто.

Раніше ми повідомляли, що "Фінікс" продовжив контракт із Діллоном Бруксом на 73 мільйони доларів

Теги: Баскетбол НБА Голден Стейт
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