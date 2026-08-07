Молодий лідер "Голден Стейту" вимагає шалені гроші за новий контракт

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдерську інформацію відомого оглядача Бретта Сігела для видання BasketNews .

Розбіжності в оцінці вартості

За інформацією джерел, 23-річний баскетболіст прагне зафіксувати у своїй новій угоді річний оклад у розмірі близько 25 млн доларів. Представники гравця аргументують таку ціну його важливим внеском у гру стартового складу та постійним індивідуальним прогресом.

Водночас менеджмент "Ворріорз" має зовсім інше бачення ситуації. В офісі команди вважають оптимальним варіантом угоду на суму 15–18 млн доларів на рік. При цьому реальним компромісом між сторонами вважається річний оклад в 22-24 млн доларів.

Залізний сезон Подземскі

Фінансові вимоги захисника підкріплені його залізобетонною стабільністю на паркеті. У своєму третьому сезоні в НБА Подземскі продемонстрував унікальне досягнення, відігравши у всіх 82 матчах регулярного чемпіонату без жодного пропуску через травми чи відпочинок.

Окрім витривалості, захисник видав найкращі статистичні показники у своїй професійній кар'єрі, збираючи в середньому за гру 13,8 очка, 5,1 підбирання, 3,7 результативні передачі та 1,1 перехоплення.

Наразі переговори між сторонами тривають, проте компромісу щодо остаточної суми поки що не досягнуто.