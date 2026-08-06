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Баскетбол 06 серпня 2026 · 11:13

Фундамент оборони: "Фінікс" продовжив контракт із Діллоном Бруксом на 73 мільйони доларів

"Санз" зберегли одного з найкращих оборонних форвардів НБА та ключового лідера роздягальні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Фундамент оборони: "Фінікс" продовжив контракт із Діллоном Бруксом на 73 мільйони доларів
Брукс став стовпом оборони "Фінікса" (Фото: dillonbrooks24, Instagram)

Форвард "Фінікс Санз" Діллон Брукс погодив умови трирічного продовження контракту з клубом на загальну суму 73 мільйони доларів. Нова угода розрахована до завершення сезону-2029/30.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Шемса Чаранію та видання ESPN.

Рекордний сезон та ключова роль у "Санз"

30-річний канадець перейшов до Аризони минулого міжсезоння з "Г'юстон Рокетс" у межах обміну Кевіна Дюранта та одразу став ключовим елементом нової жорсткої, захисної культури команди під орудою головного тренера Джордана Отта.

Попри вимушену паузу через перелом кисті у лютому, Брукс провів найкращий сезон у своїй 9-річній кар'єрі в НБА, демонструючи вражаючу статистику - 3,6 підбирання, 1,8 передачі в регулярному сезоні та 26,0 очок у серії плей-оф при 43,8% влучань з-за дуги. А 20,2 очка в середньому за гру взагалі стали рекордом його кар'єри.

Саме завдяки агресивному захисту Брукса "Фінікс" піднявся з 27-го на 9-те місце в рейтингу ефективності оборони НБА, виборовши 45 перемог у регулярній першості.

Збереження костяка та розкоші

Власник клубу Мет Ішбія зробив збереження Брукса пріоритетом, свідомо пішовши на збільшення податку на розкіш. Ще на початку року бізнесмен категорично відкинув чутки про можливий обмін форварда до "Лейкерс", заявивши, що Брукс нікуди не піде.

Окрім перепідписання Діллона, "Санз" цього міжсезоння вже уклали довгострокові угоди з Колліном Гіллеспі, Марком Вільямсом і Джорданом Гудвіном, а також підсилилися Майлзом Бріджесом та Луком Кеннардом, зберігши амбіції на наступний розіграш.

Раніше ми повідомляли, що були оголошені дати та радикальні зміни сезону-2026/2027 в НБА.

Теги: Баскетбол НБА
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