Фундамент обороны: "Финикс" продлил контракт с Диллоном Бруксом на 73 миллиона долларов

Форвард "Финикс Санз" Диллон Брукс согласовал условия трехлетнего продления контракта с клубом на общую сумму 73 миллиона долларов. Новое соглашение рассчитано до завершения сезона-2029/30.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Шемса Чаранию и издание ESPN .

Рекордный сезон и ключевая роль в "Санз"

30-летний канадец перешел в Аризону прошлого межсезонья с "Хьюстон Рокетс" в рамках обмена Кевина Дюранта и сразу стал ключевым элементом новой жесткой, защитной культуры команды под руководством главного тренера Джордана Отта.

Несмотря на вынужденную паузу из-за перелома кисти в феврале, Брукс провел лучший сезон в своей 9-летней карьере в НБА, демонстрируя впечатляющую статистику - 3,6 подбора, 1,8 передачи в регулярном сезоне и 26,0 очков в серии плей-офф при 43,8% попаданий. А 20,2 очка в среднем за игру вообще стали рекордом его карьеры.

Именно благодаря агрессивной защите Брукса "Финикс" поднялся с 27-го на 9-е место в рейтинге эффективности обороны НБА, одержав 45 побед в регулярном первенстве.

Сохранение костяка и роскоши

Владелец клуба Мэтт Ишбия сделал сохранение Брукса приоритетом, сознательно пойдя на увеличение налога на роскошь. Еще в начале года бизнесмен категорически отверг слухи о возможном обмене форварда в "Лейкерс", заявив, что Брукс никуда не уйдет.

Кроме переподписания Диллона, "Санз" этого межсезонья уже заключили долгосрочные соглашения с Коллином Гиллеспи, Марком Уильямсом и Джорданом Гудвином, а также усилились Майлзом Бриджесом и Луком Кеннардом, сохранив амбиции на следующий розыгрыш.