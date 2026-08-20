rbc.ua
UA | RU
Четверг, 20 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Баскетбол Лишь четвертый в истории: Харден вошел в элитный клуб после нового контракта в НБА
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 20 августа 2026 · 21:08

Лишь четвертый в истории: Харден вошел в элитный клуб после нового контракта в НБА

36-летний защитник согласовал контракт на космическую сумму и достиг уникальной финансовой отметки
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Лишь четвертый в истории: Харден вошел в элитный клуб после нового контракта в НБА
Джеймс Харден (фото: instagram.com/cavs)

Звездный защитник Джеймс Харден согласовал условия нового трехлетнего контракта с "Кливленд Кавальерс". Опытный баскетболист останется в команде на сверхвыгодных финансовых условиях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Шемса Чаранию.

Детали соглашения и финансовый рекорд

По информации Шемса Чарании, 36-летний защитник подпишет контракт на три года общей стоимостью 97 миллионов долларов. Соглашение содержит опцию игрока на сезон-2028/29, а также пункт о трейд-кикере (бонус в случае обмена).

Благодаря этому договору общий карьерный заработок Хардена достигнет отметки в 511 миллионов долларов. Он стал лишь четвертым игроком в истории НБА, преодолевшим пол полмиллиарда долларов. Ранее в этот элитный клуб попали только Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри.

Маневры "Кливленда" ради подписания звезды

Официальное подписание соглашения откладывалось, поскольку руководство "Кавальерс" расчищало платежную ведомость для сохранения финансовой гибкости и оформления трансфера Пейтона Уотсона из "Денвера" за 88 миллионов долларов.

Для этого "Кливленд" обменял Денниса Шредера в "Шарлотт" на Тре Манна, сэкономив около 6,8 миллиона долларов. Полученное пространство под потолком зарплат позволит "Кавальерс" выплатить Хардену причитающиеся средства и удержаться ниже первого налогового порога НБА (209 миллионов долларов) в сезоне-2026/27.

Харден присоединился к "Кливленду" в 2025 году после выступлений за "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс", "Филадельфию Севенти Сиксерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". За карьеру он 11 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и в 2018 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Ранее рекордсмен НБА Вестбрук без единого слова объявил о завершении карьеры.

Теги: Баскетбол НБА
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов Матч завершено
Фенербахче 1:1 Лион
Ла Лига Матч завершено
Атлетико 2:0 Малага
Главные новости
"Шахтер" оформил усиление из Саудовской Аравии: что известно о 19-летнем бразильце и когда он дебютирует "Шахтер" оформил усиление из Саудовской Аравии: что известно о 19-летнем бразильце и когда он дебютирует Болезненная оплеуха от студентов из США: сборная Украины по баскетболу разгромно проиграла перед отбором на ЧМ Болезненная оплеуха от студентов из США: сборная Украины по баскетболу разгромно проиграла перед отбором на ЧМ Испанский курс продолжается: "Карпаты" официально подписали звезду УПЛ Испанский курс продолжается: "Карпаты" официально подписали звезду УПЛ
Мнения
Артем Кравец
Ребров сам создал лишний повод для критики Артем Кравец Украинский футболист
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер