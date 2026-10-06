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Другое 06 октября 2026 · 14:04

Без конкурентов: Гутцайт переизбрался на пост президента НОК

Единственного кандидата поддержали 164 делегата
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Без конкурентов: Гутцайт переизбрался на пост президента НОК
Вадим Гутцайт – старый новый глава НОК (Фото: Национальный олимпийский комитет Украины)
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Во вторник, 6 октября, в рамках Отчетно-выборной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины был избран новый глава НОК. Победителем и единственным кандидатом стал действующий президент Вадим Гутцайт.

Об этом из зала ассамблеи сообщает Sport RBC.UA.

Результаты голосования

Как отмечалось, единственным кандидатом на должность был действующий президент Вадим Гутцайт. Его кандидатуру в конце концов поддержали 164 делегата. Еще два делегата воздержались от голосования – и ни одного голоса против кандидата не было.

Вадима Гутцайта избрали президентом НОК в 2022 году - тогда он сменил в должности Сергея Бубку. Теперь функционер получил второй президентский срок и будет возглавлять Национальный олимпийский комитет в течение следующих четырех лет.

Ситуация с кандидатами

Сам Гутцайт накануне голосования на ассамблее сообщил, что кандидатов на должность кроме него нет. Действующий президент НОК отметил, что для подачи заявок был определенный дедлайн – и к нему никаких заявок не было.

В то же время, 54-летний спортивный функционер свою заявку подал. Гутцайт отметил, что рад заниматься спортом.

"Я вообще не жалею, что ушел на эту должность. Спорт – это моя жизнь, я занимаюсь им с 10 лет. В этом году мне 55, а значит, спорту я отдал 45 лет своей жизни", – прокомментировал тогда Гутцайт.

Ранее мы опубликовали большое интервью с Вадимом Гутцайтом – в частности, он подвел итоги своей первой каденции.

Теги: НОК Украины Вадим Гутцайт
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