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Інше 06 жовтня 2026 · 14:04

Без конкурентів: Гутцайт переобрався на посаду президента НОК

Єдиного кандидата підтримали 164 делегати
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без конкурентів: Гутцайт переобрався на посаду президента НОК
Вадим Гутцайт - старий новий голова НОК (Фото: Національний олімпійський комітет України)
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У вівторок, 6 жовтня, в рамках Звітно-виборної Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України було обрано нового голову НОК. Переможцем та єдиним кандидатом став чинний президент Вадим Гутцайт.

Про це із зали асамблеї повідомляє Sport RBC.UA.

Результати голосування

Як зазначалося, єдиним кандидатом на посаду був чинний президент Вадим Гутцайт. Його кандидатуру зрештою підтримали 164 делегати. Ще два делегати утримались від голосування - і жодного голосу проти кандидату не було.

Вадима Гутцайта обрали президентом НОК в 2022-му році - тоді він змінив на посаді Сергія Бубку. Тепер функціонер отримав другий президентський термін, та очолюватиме Національний олімпійський комітет впродовж наступних чотирьох років.

Ситуація із кандидатами

Сам Гутцайт напередодні голосування на асамблеї повідомив, що кандидатів на посаду, крім нього, немає. Чинний президент НОК зазначив, що для подачі заявок був певний дедлайн - і до нього жодних заявок не було.

Водночас 54-річний спортивний функціонер свою заявку подав. Гутцайт зазначив,, що радий займатися спортом.

"Я взагалі не шкодую, що пішов на цю посаду. Спорт - це моє життя, я займаюся ним з 10 років. Цьогоріч мені 55, а значить, спорту я віддав 45 років свого життя", - прокоментував тоді Гутцайт.

Раніше ми опублікували велике інтерв'ю із Вадимом Гутцайтом - зокрема, він підбив підсумки своєї першої каденції.

Теги: Вадим Гутцайт НОК Украины
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