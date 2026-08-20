Лише четвертий в історії: Гарден увійшов до елітного клубу після нового контракту в НБА

Зірковий захисник Джеймс Гарден узгодив умови нового трирічного контракту з "Клівленд Кавальєрс". Досвідчений баскетболіст залишиться в команді на надвигідних фінансових умовах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Шемса Чаранію .

Деталі угоди та фінансовий рекорд

За інформацією Шемса Чаранії, 36-річний захисник підпише контракт на 3 роки загальною вартістю 97 мільйонів доларів. Угода містить опцію гравця на сезон-2028/29, а також пункт про трейд-кікер (бонус у разі обміну).

Завдяки цьому договору загальний кар'єрний заробіток Гардена сягне позначки у 511 мільйонів доларів. Він став лише четвертим гравцем у історії НБА, який подолав межу в пів мільярда доларів. Раніше до цього елітного клубу потрапили тільки Леброн Джеймс, Кевін Дюрант та Стефен Каррі.

Маневри "Клівленда" заради підписання зірки

Офіційне підписання угоди відкладалося, оскільки керівництво "Кавальєрс" розчищало платіжну відомість для збереження фінансової гнучкості та оформлення трансферу Пейтона Вотсона з "Денвера" за 88 мільйонів доларів.

Задля цього "Клівленд" обміняв Денніса Шрьодера до "Шарлотт" на Тре Манна, заощадивши близько 6,8 мільйона доларів. Отриманий простір під стелею зарплат дозволить "Кавальєрс" виплатити Гардену належні кошти й утриматися нижче першого податкового порогу НБА (209 мільйонів доларів) у сезоні-2026/27.

Гарден приєднався до "Клівленда" у 2025 році після виступів за "Оклахома-Сіті Тандер", "Х'юстон Рокетс", "Бруклін Нетс", "Філадельфію Севенті Сіксерс" та "Лос-Анджелес Кліпперс". За кар'єру він 11 разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА та у 2018 році був визнаний найціннішим гравцем регулярного чемпіонату.