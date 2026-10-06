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Теннис 06 октября 2026 · 15:04

Неудачный старт: Киченок уступила сеяному дуэту на турнире WTA 1000 в Пекине

Украинско-американский дуэт в двух сетах проиграл пятым сеянным соревнованиям
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Неудачный старт: Киченок уступила сеяному дуэту на турнире WTA 1000 в Пекине
Людмила Киченок (Фото: lyuda_kichenok, Instagram)
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей США Эйшей Мухаммад не смогла пробиться в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 1000 в Пекине. В матче второго раунда тандем уступил пятому сеяному дуэту Сторм Гантер (Австралия) / Кристина Младенович (Франция).

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Течение поединка

Поединок длился 1 час и 10 минут. Несмотря на усилия новой пары, сеянные соперницы выглядели увереннее и закрыли оба сета с одинаковым счетом 6:3 в свою пользу.

За игру Киченок и Мухаммад не выполнили ни одного эйса (однако и не допустили двойных ошибок) и реализовали 2 брейкпоинта. Зато их оппоненты обошлись без подач навылет, совершили 2 ошибки на подаче и записали на свой счет 5 брейков.

WTA 1000. Пекин. 1/16 финала, парный разряд

Людмила Киченок (Украина) / Эйша Мухаммад (США) – Сторм Гантер (Австралия) / Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 3:6

Дебют дуэта и другие украинцы в Пекине

Для Людмилы Киченок и Эйши Мухаммад это был первый опыт выступлений в общей паре. После поражения Людмилы борьбу в парной сетке Пекина продолжает Юлия Стародубцева.

Она выступает в дуэте с британкой Кэти Бултер. Накануне они прошли ко второму кругу и 7 октября сразятся за путевку в четвертьфинал против восьмых сеяных итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее мы сообщали, что Дарья Снигур уступила "нейтральной" Андреевой на турнире WTA 1000 в Пекине.

Теги: Теннис
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