Неудачный старт: Киченок уступила сеяному дуэту на турнире WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей США Эйшей Мухаммад не смогла пробиться в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 1000 в Пекине. В матче второго раунда тандем уступил пятому сеяному дуэту Сторм Гантер (Австралия) / Кристина Младенович (Франция).

Течение поединка

Поединок длился 1 час и 10 минут. Несмотря на усилия новой пары, сеянные соперницы выглядели увереннее и закрыли оба сета с одинаковым счетом 6:3 в свою пользу.

За игру Киченок и Мухаммад не выполнили ни одного эйса (однако и не допустили двойных ошибок) и реализовали 2 брейкпоинта. Зато их оппоненты обошлись без подач навылет, совершили 2 ошибки на подаче и записали на свой счет 5 брейков.

WTA 1000. Пекин. 1/16 финала, парный разряд

Людмила Киченок (Украина) / Эйша Мухаммад (США) – Сторм Гантер (Австралия) / Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 3:6

Дебют дуэта и другие украинцы в Пекине

Для Людмилы Киченок и Эйши Мухаммад это был первый опыт выступлений в общей паре. После поражения Людмилы борьбу в парной сетке Пекина продолжает Юлия Стародубцева.

Она выступает в дуэте с британкой Кэти Бултер. Накануне они прошли ко второму кругу и 7 октября сразятся за путевку в четвертьфинал против восьмых сеяных итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини.