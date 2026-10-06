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Теннис 06 октября 2026 · 11:17

С шансом на рекорд: Снигур уступила "нейтральной" Андреевой на турнире WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка, несмотря на это поражение, может обновить свой персональный рекорд в рейтинге
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С шансом на рекорд: Снигур уступила "нейтральной" Андреевой на турнире WTA 1000 в Пекине
Снигур второй раз уступила сопернице из топ-5 (Фото: snigur_27, Instagram)
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Украинская теннисистка Дария Снигур остановилась в шаге от четвертьфинала на турнире WTA 1000 в китайском Пекине. В матче 1/8 финала украинка уступала пятой ракетке мира, "нейтральной" Мирре Андреевой.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Течение поединка

В течение первого сета Снигур выиграла всего два гейма - оба на собственной подаче. Соперница через 25 минут уверенно забрала первую партию со счетом 6:2.

Второй сет начался для Дарии с трех подряд проигранных геймов (два из которых – на собственной подаче). В четвертом гейме украинка реализовала обратный брейк и сократила отставание до 2:3, однако после этого проиграла три гейма подряд, позволив сопернице закрыть матч.

WTA 1000. Пекин. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) - Мирра Андреева (-) - 2:6, 2:6

Результаты и достижения Снигур

Выход в 1/8 финала на "тысячнике" в Пекине стал лучшим результатом в карьере Дарии. Раньше ее пределом был второй круг, до которого она доходила дважды в этом году - в Мадриде и Цинциннате.

Это был лишь второй матч Снигур против соперницы по топ-5 мирового рейтинга WTA (в мае она проиграла Иге Швентек в Мадриде). Однако даже несмотря на поражение, по итогам турнира украинка может подняться на рекордное для себя 41-е место в мировом рейтинге, если китаянка Чжэн Циньвэнь не дойдет до полуфинала.

Борьбу в одиночной сетке Пекина продолжает только первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая свой матч 1/8 финала проведет в среду, 7 октября, против 30-й ракетки мира Энн Ли.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина на пути в 1/8 финала в Пекине пережила настоящий матч-триллер.

Теги: Теннис
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