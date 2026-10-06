Із шансом на рекорд: Снігур поступилась "нейтральній" Андрєєвій на турнірі WTA 1000 в Пекіні

Українська тенісистка Дарія Снігур зупинилася за крок від чвертьфіналу на турнірі WTA 1000 у китайському Пекіні. У матчі 1/8 фіналу українка поступалася п'ятій ракетці світу, "нейтральній" Міррі Андрєєвій.

Перебіг поєдинку

Упродовж першого сету Снігур виграла лише два гейми - обидва на власній подачі. Суперниця за 25 хвилин упевнено забрала першу партію з рахунком 6:2.

Другий сет розпочався для Дарії з трьох поспіль програних геймів (два з яких - на власній подачі). У четвертому геймі українка реалізувала зворотний брейк і скоротила відставання до 2:3, однак після цього програла три гейми поспіль, дозволивши суперниці закрити матч.

WTA 1000. Пекін. 1/8 фіналу

Дарія Снігур (Україна) - Мірра Андрєєва (-) - 2:6, 2:6

Підсумки та досягнення Снігур

Вихід до 1/8 фіналу на "тисячнику" в Пекіні став найкращим результатом у кар'єрі Дарії. Раніше її межею було друге коло, до якого вона доходила двічі цього року - у Мадриді та Цинциннаті.

Це був лише другий матч Снігур проти суперниці з топ-5 світового рейтингу WTA (у травні вона програла Ізі Швьонтек у Мадриді). Проте навіть попри поразку, за підсумками турніру українка може піднятися на рекордне для себе 41-ше місце у світовому рейтингу, якщо китаянка Чжен Ціньвень не дійде до півфіналу.

Боротьбу в одиночній сітці Пекіна продовжує лише перша ракетка України Еліна Світоліна, яка свій матч 1/8 фіналу проведе у середу, 7 жовтня, проти 30-ї ракетки світу Енн Лі.