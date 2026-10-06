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Теніс 06 жовтня 2026 · 15:04

Невдалий старт: Кіченок поступилась сіяному дуету на турнірі WTA 1000 у Пекіні

Українсько-американський дует у двох сетах програв п'ятим сіяним змагань
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Невдалий старт: Кіченок поступилась сіяному дуету на турнірі WTA 1000 у Пекіні
Людмила Кіченок (Фото: lyuda_kichenok, Instagram)
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Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із представницею США Ейшею Мухаммад не змогла пробитися до чвертьфіналу парного розряду на турнірі WTA 1000 у Пекіні. У матчі другого раунду тандем поступився п'ятому сіяному дуету Сторм Гантер (Австралія) / Крістіна Младенович (Франція).

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг поєдинку

Поєдинок тривав 1 годину та 10 хвилин. Попри зусилля новоствореної пари, сіяні суперниці виглядали впевненіше та закрили обидва сети з однаковим рахунком 6:3 на свою користь.

За гру Кіченок і Мухаммад не виконали жодного ейсу (проте і не припустилися подвійних помилок) та реалізували 2 брейкпоїнти. Натомість їхні опонентки обійшлися без подач навиліт, зробили 2 помилки на подачі та записали на свій рахунок 5 брейків.

WTA 1000. Пекін. 1/16 фіналу, парний розряд

Людмила Кіченок (Україна) / Ейша Мухаммад (США) - Сторм Гантер (Австралія) / Крістіна Младенович (Франція) - 3:6, 3:6

Дебют дуету та інші українці в Пекіні

Для Людмили Кіченок та Ейші Мухаммад це був перший досвід виступів у спільній парі. Після поразки Людмили, боротьбу у парній сітці Пекіна продовжує Юлія Стародубцева.

Вона виступає в дуеті з британкою Кеті Бултер. Напередодні вони пройшли до другого кола і 7 жовтня змагатимуться за путівку до чвертьфіналу проти восьмих сіяних італійок Сари Еррані та Жасмін Паоліні.

Раніше ми повідомляли, що Дарія Снігур поступилась "нейтральній" Андрєєвій на турнірі WTA 1000 в Пекіні.

Теги: Теніс
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