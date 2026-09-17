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Баскетбол 17 сентября 2026 · 20:42

Леброн Джеймс будет получать от рекламы почти в четыре раза больше, чем от "Филадельфии"

Новое соглашение баскетболиста с Polymarket оценивается в 15 миллионов долларов в год и уже вызвало дискуссию о будущих контрактах игроков НБА
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Леброн Джеймс будет получать от рекламы почти в четыре раза больше, чем от "Филадельфии"
Леброн Джеймс (фото: Getty Images)
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Звезда "Филадельфии Севенти Сиксерс" Леброн Джеймс будет зарабатывать около 15 миллионов долларов в год по рекламному соглашению с платформой прогнозных рынков Polymarket.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Front Office Sports.

Polymarket заплатит Джеймсу гораздо больше "Сиксерс"

По данным источника, Джеймс не является инвестором Polymarket и сотрудничает с платформой исключительно как посол. Продолжительность сделки не разглашается, однако ее охарактеризовали как "ongoing engagement" – сотрудничество без определенного завершения.

В рамках партнерства 41-летний баскетболист будет публиковать сообщения в социальных сетях и другой контент. При этом его продвижение Polymarket будет сосредоточено преимущественно на футболе, а не на баскетболе.

В июле Джеймс подписал с "Филадельфией" двухлетний контракт в 8 миллионов долларов. Ожидается, что в сезоне-2026/27 он заработает от клуба чуть меньше 4 миллионов долларов.

Таким образом, только за 2026 год рекламный контракт с Polymarket может принести Джеймсу примерно на 11 миллионов долларов больше, чем его баскетбольный контракт с "Сиксерсом".

Для сравнения, в прошлом сезоне в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймс заработал почти 53 миллиона долларов.

Контракт Джеймса поднял вопрос о правилах НБА

Соглашение баскетболиста из Polymarket привлекло внимание не только из-за его финансового масштаба. Инсайдер НБА Бретт Сигел из ClutchPoints предположил, что подобные рекламные договоренности в будущем могут оказать влияние на переговоры игроков с клубами.

"Насколько мне известно, это не противоречит правилам CBA. Но в дальнейшем подобные посторонние соглашения игроков с компаниями могут напрямую приводить к меньшим контрактам, чтобы помочь с лимитом зарплат. Теоретически это может походить на обход ограничений", – написал Сигел.

Позже инсайдер уточнил, что говорил не напрямую о соглашении Джеймса, а о потенциальном эффекте от распространения подобной практики. По его словам, крупные рекламные контракты теоретически могут облегчить для игроков решение соглашаться на меньшие зарплаты от клубов, если у них уже есть значительные доходы из других источников.

В то же время нет никаких данных, что соглашение Джеймса с Polymarket связано с его контрактом с "Филадельфией". Напомним, 41-летний форвард подписал контракт с "Сиксерзом" этим летом. За новую команду Леброн будет играть два сезона.

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Теги: НБА Леброн Джеймс
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