С опытом в Суперлиге: "Киев-Баскет" усилился американским центровым

Столичный "Киев-Баскет" официально объявил о заключении контракта с 30-летним американским центровым Эдди Хантом. Баскетболист имеет опыт выступлений в Супелиге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу "Киев-Баскет" в Instagram .

Опыт в Украине и за границей

Эдди Хант уже хорошо знаком украинским болельщикам. В сезоне-2024/25 он защищал цвета криворожского "Кривбасса". В составе этой команды центровой провел 14 матчей, демонстрируя среднюю статистику в 9,1 очка, 6,4 подбора и 1,5 передачи за игру.

В феврале игрок покинул Украину и перебрался в Австралию. За свою карьеру американский легионер тоже успел выступить в чемпионатах Аргентины, Грузии, Италии, Португалии и Мексики.

Прошлый сезон Хант завершал в составе эстонского клуба "Рейнар" из Первой лиги, где его показатели составляли 7,4 очка, 9,4 подбора и 2,2 передачи.

Кадровая комплектация киевлян

Хант стал уже вторым иностранным новичком "Киев-Баскета" во время межсезонья. Ранее столичный клуб также сообщил о подписании американского защитника Кэма Кларди.

Также столичный клуб подписал несколько украинских исполнителей. Среди них – Илья Кабацюра, Андрей Бутко, Назар Холод, Даниил Пирогов, Даниил Марков и Марьян Рыжий.