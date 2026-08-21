Костюк проти Гофф: де дивитися суперматч українки на турнірі в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк в рамках 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Цинциннаті зіграє з представницею топ-10 Коко Гофф. Американка, яка зараз посідає четверте місце, вважається невеликою фавориткою.

Де та коли подивитись важливий матч української спортсменки - розповідає Sport RBC.UA .

Історія протистоянь

Костюк та Гофф зійдуться між собою вже вшосте. За підсумками попередніх матчів лідеркою є саме американка - в її активі три перемоги, тоді як Марта Костюк перемагала двічі. Втім, варто окремо зазначити, що з чотирьох поєдинків на хардовому покритті Марта виграла лише один раз.

Втім, востаннє Гофф та Костюк зустрічалися між собою в лютому минулого року. А отже до очної зустрічі підходять геть інші спортсменки

Шлях до чвертьфіналу

Марта Костюк пробилась у чвертьфінал, провівши три непрості матчі. І гра проти Софії Кенін (4:6, 6:3, 7:5), і проти Слоан Стівенс(7:5, 7:5) були якими завгодно - але не простими.

Так само нелегко стартував і матч Костюк проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої. В першому сеті українка страждала - проте в двох наступних сетах вже Костюк домінувала на корті та зрештою впевнено розгромила Андрєєву.

Коко Гофф, натомість, на шляху до 1/4 фіналу подолала "нейтральну" Людмилу Самсонову, Енн Лі та Маріє Боузкову. Аж до зустрічі з Костюк сітка була сприятливою для американки, адже жодна з трьох суперниць не була представницею топ-25.

Де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Матч між Костюк та Гофф запланований на суботу, 22 серпня. Спортсменки гратимуть на корті P&G Center Court п'ятим запуском. Орієнтовний початок матчу - 03:30 за київським часом.

В Україні офіційним транслятором поєдинку буде OTT-платформа Setanta Sports. Також прямий ефір зустрічі можна переглянути на телеканалі Setanta Sports Premium.