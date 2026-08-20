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Теніс 20 серпня 2026 · 22:48

US Open шокував рекордним призовим фондом: скільки отримають Світоліна, Костюк та інші

Навіть виліт у першому колі гарантує солідну суму
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
US Open шокував рекордним призовим фондом: скільки отримають Світоліна, Костюк та інші
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Заключний турнір Грендслема 2026 року в Нью-Йорку увійде в історію як найприбутковіший за весь час існування тенісу. Організатори змагань затвердили рекордна кошторис виплат, який суттєво перевищив попередні показники.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів (АТП).

Космічні цифри американського "мейджора"

Загальний призовий фонд US Open-2026 сягне позначки у 108 мільйонів доларів. Це на 20% більше, ніж торік (90 млн), і це перший випадок в історії турнірів Грендслем, коли загальний призовий куш перевалив за сотню мільйонів.

Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах поповнять свої банківські рахунки на 5,5 мільйона доларів кожен (на 10% більше за показник 2025 року). Солідні суми отримають навіть ті, хто зачепиться лише за перший раунд основної сітки – за вихід на корт тенісисти зароблять по 140 тисяч доларів, що на 27% перевищує минулорічні виплати.

Деталізація виплат в одиночних розрядах:

  • Переможці – 5,5 млн доларів
  • Фіналісти – 2,8 млн
  • Півфіналісти – 1,45 млн
  • Чвертьфіналісти – 780 тис.
  • 1/8 фіналу – 480 тис.
  • 1/16 фіналу – 290 тис.
  • 1/32 фіналу – 190 тис.
  • Перший раунд – 140 тис.

У парному розряді тріумфатори розділять між собою 1 мільйон доларів на дует (фіналісти заберуть 500 тисяч).

Зросли виплати й у кваліфікації: за виліт у першому колі відбору виплатять 32 тисячі доларів, за друге коло – 48 тисяч, а за фінал кваліфікаційного раунду – 66 тисяч.

Представництво України та старт турніру

Основна сітка турніру в Нью-Йорку стартує 30 серпня і триватиме до 13 вересня. Чинними чемпіонами є іспанець Карлос Алькарас та "нейтральна" Аріна Соболенко.

Україну в основній сітці гарантовано представлять одразу сім тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Ще четверо українців – Віталій Сачко, Вероніка Подрез, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька – спробують пробитися до основи через кваліфікаційний сито.

Раніше ми писали, що Світоліна та Монфіс отримали особливий шанс на US Open-2026 і вперше зіграють разом.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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