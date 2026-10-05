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Бокс 05 жовтня 2026 · 19:15

"Усик готовий": Ф'юрі розкрив деталі третього бою з українцем і назвав дату та місце

"Циганський король" планує побити Джошуа, а потім влаштувати гучний реванш із українцем у США
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Усик готовий": Ф'юрі розкрив деталі третього бою з українцем і назвав дату та місце
Усик і Ф'юрі можуть зустрітися втретє (фото: Getty Images)
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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі гучно заявив про намір провести третій поєдинок проти Олександра Усика. За словами британця, він уже отримав згоду від української сторони на проведення трилогії наступного року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Boxing News.

Ф'юрі розповів про третій бій з Усиком

Британський суперважковаговик не приховує своїх амбіцій остаточно закрити протистояння з українцем. Нагадаємо, що перші два бої завершилися на користь Усика – у травні 2024 року українець переміг розділеним рішенням суддів, а в грудні того ж року закріпив успіх одностайним вердиктом. Тепер Ф'юрі прагне реваншу і каже, що вже обговорював це з Усиком.

За словами британця, третій поєдинок може відбутися вже у першому кварталі 2027 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

"Для розминки я хочу розбити на друзки цього безхатька Джошуа, а потім влаштувати трилогію з "кроликом" Усиком. Я обговорював це з Алексом, і він готовий побитися наступного року – у першому кварталі. Поєдинок з Джошуа в Кардіффі, а потім з Усиком у Madison Square Garden – це стало б вишенькою на торті моєї довгої та блискучої кар'єри", - заявив Ф'юрі.

Спочатку бій з Джошуа

Проте перш ніж думати про третю зустріч з Усиком, Тайсону необхідно пройти іншого принципового суперника. Вже 11 грудня на арені Principality Stadium у британському Кардіффі відбудеться довгоочікуваний бій Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. На кону цього протистояння стоятиме чемпіонський титул WBA Super у надважкій вазі.

Водночас сам Олександр Усик планує провести свій наступний поєдинок проти американського панчера Деонтея Вайлдера у березні 2027 року в США, проте офіційного підтвердження цього бою поки не було.

Раніше ми повідомили, що Агіт Кабаєл проведе перший захист титулу WBC проти 42-річного ветерана.

Теги: Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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