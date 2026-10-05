Україна та Росія перетнуться на одному турнірі: збірну РФ офіційно допустили до ЧС з волейболу

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) офіційно затвердила повний склад з 32 національних команд-учасниць жіночого чемпіонату світу 2027 року, який приймуть США та Канада. До переліку команд увійшла і збірна Росії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації .

Як Росія отримала путівку на турнір

Міжнародна федерація волейболу розподілила останні 14 місць на чемпіонаті світу за позиціями у світовому рейтингу серед збірних, які не змогли кваліфікуватися на турнір напряму. Скориставшись цим шляхом, російська збірна вперше після запровадження санкцій у 2022 році отримала право зіграти на глобальному рівні.

У серпні 2026 року FIVB також підтвердила повернення росіян і до розіграшу Ліги націй-2027.

Серед учасниць турніру також представлена збірна України. Таким чином, жіночі збірні України та Росії вперше опиняться в межах одного масового міжнародного турніру після повернення представників РФ.

Жеребкування групового етапу, де 32 команди розділять на вісім квартетів, має відбутися до кінця 2026 року, тож українська та російська збірні потенційно можуть зійтися вже на старті змагань.

Де і коли пройде чемпіонат світу-2027

Масштабний волейбольний турнір триватиме з 20 серпня до 5 вересня 2027 року у США та Канаді. Матчі групової стадії прийматимуть міста Монреаль, Омаха, Орландо та Квебек-Сіті, тоді як вирішальні поєдинки за медалі пройдуть в Анахаймі.

Для жіночої збірної України це буде третій чемпіонат світу в історії (на попередній першості 2025 року українки завершили виступи на 17-й сходинці). Окрім боротьби за трофей, команди на турнірі у Північній Америці змагатимуться за прямі путівки на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі, які отримають три найкращі збірні серед тих, що ще не мають ліцензій.