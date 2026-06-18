ЧС-2026: усі результати першого туру, таблиці груп та розклад наступних матчів

Стартовий тур чемпіонату світу-2026 у США, Мексиці та Канаді офіційно завершився. Перші поєдинки в оновленому форматі за участю 48 збірних принесли як очікувані тріумфи фаворитів, так і гучні сенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Головне у першому турі

Чинний чемпіон світу Аргентина впевнено розпочав захист титулу завдяки історичному хет-трику Ліонеля Мессі, який дозволив йому зрівнятися з Мирославом Клозе за кількістю голів на Мундіалях.

Впевнені перемоги на старті здобули збірні Аргентини, Франції, Англії, США, Швеції та Норвегії. Найбільший розгром першого туру влаштувала збірна Німеччини, яка каменя на камені не залишила від захисту Кюрасао, забивши у ворота суперника сім м'ячів.

Водночас потужні збірні Бразилії, Португалії та Бельгії не змогли здобути максимум у своїх матчах, задовольнившись лише нічиїми проти непоступливих суперників, а Іспанія взагалі розписала "суху" мирову з абсолютним дебютантом турніру – Кабо-Верде.

Загалом за тиждень було зіграно 24 матчі у 12 групах: 15 поєдинків завершилися перемогою однієї з команд, у ще 9 зустрічах зафіксовані нічиї.

Група А

Мексика – ПАР – 2:0

Південна Корея – Чехія – 2:1

Мексика – 3 очки (різниця голів – 2:0) Південна Корея – 3 (2:1) Чехія – 0 (1:2) ПАР – 0 (0:2)

Наступні матчі:

18 червня, 19:00. Чехія – ПАР

19 червня, 4:00. Мексика – Республіка Корея

25 червня, 4:00. ПАР – Республіка Корея

25 червня, 4:00. Чехія – Мексика

Група B

Канада – Боснія і Герцеговина – 1:1

Катар – Швейцарія – 1:1

Швейцарія – 1 очко (різниця голів – 1:1) Канада – 1 (1:1) Катар – 1 (1:1) Боснія і Герцеговина – 1 (1:1)

Наступні матчі:

18 червня, 22:00. Швейцарія – Боснія та Герцеговина

19 червня, 1:00. Канада – Катар

24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада

24 червня, 22:00. Боснія та Герцеговина – Катар

Група C

Бразилія – Марокко – 1:1

Гаїті – Шотландія – 0:1

Шотландія – 3 очки (різниця голів – 1:0) Марокко – 1 (1:1) Бразилія – 1 (1:1) Гаїті – 0 (0:1)

Наступні матчі:

20 червня, 1:00. Шотландія – Марокко

20 червня, 3:30. Бразилія – Гаїті

25 червня, 1:00. Марокко – Гаїті

25 червня, 1:00. Шотландія – Бразилія

Група D

США – Парагвай – 4:1

Aвстралія – Туреччина – 2:0

США – 3 очки (різниця голів – 4:1) Австралія – 3 (2:0) Туреччина – 0 (0:2) Парагвай – 0 (1:4)

Наступні матчі:

19 червня, 22:00. США – Австралія

20 червня, 6:00. Туреччина – Парагвай

26 червня, 5:00. Туреччина – США

26 червня, 5:00. Парагвай – Австралія

Група E

Німеччина – Кюрасао – 7:1

Кот-д'Івуар – Еквадор – 1:0

Німеччина – 3 очки (різниця голів – 7:1) Кот-д'Івуар – 3 (1:0) Еквадор – 0 (0:1) Кюрасао – 0 (1:7)

Наступні матчі:

20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар

21 червня, 3:00. Еквадор – Кюрасао

25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар

25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина

Група F

Нідерланди – Японія – 2:2

Швеція – Туніс – 5:1

Швеція – 3 очки (різниця голів – 5:1) Японія – 1 (2:2) Нідерланди – 1 (2:2) Туніс – 0 (1:5)

Наступні матчі:

20 червня, 20:00. Нідерланди – Швеція

21 червня, 7:00. Туніс – Японія

26 червня, 2:00. Туніс – Нідерланди

26 червня, 2:00. Японія – Швеція

Група G

Бельгія – Єгипет – 1:1

Іран – Нова Зеландія – 2:2

Нова Зеландія – 1 очко (різниця голів – 2:2) Іран – 1 (2:2) Бельгія – 1 (1:1) Єгипет – 1 (1:1)

Наступні матчі:

21 червня, 22:00. Бельгія – Іран

22 червня, 4:00. Нова Зеландія – Єгипет

27 червня, 6:00. Нова Зеландія – Бельгія

27 червня, 6:00. Єгипет – Іран

Група H

Іспанія – Кабо-Верде – 0:0

Саудівська Аравія – Уругвай – 1:1

Уругвай – 1 очко (різниця голів – 1:1) Саудівська Аравія – 1 (1:1) Іспанія – 1 (0:0) Кабо-Верде – 1 (0:0)

Наступні матчі:

21 червня, 19:00. Іспанія – Саудівська Аравія

22 червня, 1:00. Уругвай – Кабо-Верде

27 червня, 3:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія

27 червня, 3:00. Уругвай – Іспанія

Група I

Франція – Сенегал – 3:1

Ірак – Норвегія – 1:4

Норвегія – 3 очки (різниця голів – 4:1) Франція – 3 (3:1) Сенегал – 0 (1:3) Ірак – 0 (1:4)

Наступні матчі:

23 червня, 0:00. Франція – Ірак

23 червня, 3:00. Норвегія – Сенегал

26 червня, 22:00. Норвегія – Франція

26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак

Група J

Аргентина – Алжир – 3:0

Австрія – Йорданія – 3:1

Аргентина – 3 очки (різниця голів – 3:0) Австрія – 3 (3:1) Йорданія – 0 (1:3) Алжир – 0 (0:3)

Наступні матчі:

22 червня, 20:00. Аргентина – Австрія

23 червня, 6:00. Йорданія – Алжир

28 червня, 5:00. Алжир – Австрія

28 червня, 5:00. Йорданія – Аргентина

Група K

Португалія – ДР Конго – 1:1

Узбекистан – Колумбія – 1:3

Колумбія – 3 очки (різниця голів – 3:1) ДР Конго – 1 (1:1) Португалія – 1 (1:1) Узбекистан – 0 (1:3)

Наступні матчі:

23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан

24 червня, 5:00. Колумбія – ДР Конго

28 червня, 2:30. Колумбія – Португалія

28 червня, 2:30. ДР Конго – Узбекистан

Група L

Англія – Хорватія – 4:2

Гана – Панама – 1:0

Англія – 3 очки (різниця голів – 4:2) Гана – 3 (1:0) Панама – 0 (0:1) Хорватія – 0 (2:4)

Наступні матчі:

23 червня, 23:00. Англія – Гана

24 червня, 2:00. Панама – Хорватія

28 червня, 0:00. Панама – Англія

28 червня, 0:00. Хорватія – Гана

Путівки до 1/16 фіналу отримають по дві найкращі збірні з кожної групи, а також вісім найсильніших команд, які посядуть треті місця.