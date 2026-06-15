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Провал фаворита: Іспанія сенсаційно не обіграла дебютанта ЧС-2026. Хто став героєм?

22:46 15.06.2026 Пн
3 хв
Іспанія зганьбилася проти дебютанта, а 40-річний воротар переписав історію і став знаменитістю за 90 хвилин
aimg Катерина Урсатій
Провал фаворита: Іспанія сенсаційно не обіграла дебютанта ЧС-2026. Хто став героєм? Збірна Іспанії з футболу на чемпіонаті світу (фото: instagram.com/sefutbol)
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Старт ЧС-2026 подарував головну сенсацію: один із фаворитів мундіалю, збірна Іспанії, не змогла здобути перемогу над абсолютним дебютантом турніру - командою Кабо-Верде. Історичний поєдинок квартету H завершився сухою нічиєю 0:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

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27 ударів у нікуди та історичний антирекорд Іспанії

Перед стартовим свистком експерти прогнозували легку прогулянку для чемпіонів світу 2010 року.

Жеребкування звело команди у групі H разом із Саудівською Аравією та Уругваєм, і для острівної африканської країни це був взагалі перший матч на планетарних форумах. Проте гра з перших хвилин пішла не за іспанським сценарієм.

Протягом усіх 90 хвилин матчу збірна Іспанії тотально домінувала й завдала 27 ударів у бік воріт суперника.

За цим показником "Фурія Роха" повторила свій сумнозвісний особистий антирекорд чемпіонатів світу 1998 року, коли іспанці стільки ж разів безуспішно пробили по воротах Парагваю (матч також завершився 0:0).

У першому таймі європейці виконали 13 ударів (4 - в площину), але за підсумками 45 хвилин на табло збереглися нулі.

Аномальна статистика зафіксувала й тактичний колапс попереду: форвард іспанців Мікель Оярсабаль став першим футболістом з 1966 року, який жодного разу не торкнувся м'яча протягом стартових 30 хвилин зустрічі.

У другому таймі керманич Іспанії Луїс де ла Фуенте спробував піти на штурм.

На 71-й хвилині рятувати ситуацію вийшли Ламін Ямаль та Мікель Меріно, а на заключну десятихвилинку з'явилися Дані Ольмо та Ніко Вільямс. Проте оборонний низький блок Кабо-Верде вистояв під навалою зірок.

Історичний рекорд ветерана

Фінальний свисток зафіксував неймовірні 0:0 на табло.

Загалом за матч Возінья здійснив 7 епічних сейвів, що дозволило йому встановити абсолютний рекорд в історії футболу: у віці 40 років він став найстаршим воротарем, якому вдалося відіграти на нуль у своєму дебютному поєдинку на чемпіонатах світу.

"Це був чудовий матч. Ми неймовірно наполегливо працювали заради цього моменту та цієї мрії. Ми дуже пишаємося. Знаю, що є люди, які вважають нас маленькою та слабкою командою, але ми тут, щоб змагатися та викладатися на повну", - емоційно прокоментував гру рекордсмен.

Після фінального свистка Возінья не стримав сліз і розплакався просто на полі.

За свій виступ ветеран отримав нагороду найкращому гравцю матчу, а соцмережі вибухнули: усього за кілька годин кількість підписників воротаря в Instagram злетіла з 50 тисяч до 2 мільйонів.Тепер турнірне становище у групі H обіцяє інтригу.

У другому турі, матчі якого заплановані на 21 та 22 червня, поранена Іспанія спробує реабілітуватися у протистоянні з Саудівською Аравією, а натхненна збірна Кабо-Верде вийде на поле проти міцного Уругваю.

Чемпіонат світу-2026 є унікальним, оскільки вперше в історії у фінальній частині змагаються одразу 48 найсильніших збірних планети.

Нагадаємо, як збірна ДР Конго шокувала екстравагантним прибуттям на ЧС-2026.

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