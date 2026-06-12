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Зброя для повернення в еліту: "Жирона" підписала двометрового форварда збірної України

12:06 12.06.2026 Пт
3 хв
Олександр Пищур покликаний посилити атакувальну лінію команди
aimg Андрій Костенко
Зброя для повернення в еліту: "Жирона" підписала двометрового форварда збірної України Олександр Пищур (фото: УАФ)
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Іспанська "Жирона" офіційно оголосила про підписання українського форварда угорського "Дьора" Олександра Пищура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт каталонського клубу.

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Деталі контракту

Контракт 21-річного українця з "біло-червоними" розрахований до літа 2031 року.

Головна фішка нового форварда каталонців – його феноменальні фізичні дані. При зрості 2.04 метра вихованець чернігівської "Десни" є потужним центральним нападником, який чудово грає головою, вміє виснажувати захисників та створювати перевагу всередині штрафного майданчика суперника.

Шлях від "Десни" до Іспанії

Свою професійну кар'єру Олександр Пищур розпочав у рідній "Десні", після чого продовжив навчання в академії МФА "Мукачево", де й дебютував на професійному рівні. Згодом нападник перебрався до Угорщини, де встиг змінити кілька клубів: "Кішварда", "Пушкаш Академія" та "Дьїрмот", з якого у липні 2025 року перейшов до "Дьора" за 150 тисяч євро.

У сезоні-2025/26 Пищур провів 36 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt наразі оцінює його вартість у 350 тисяч євро.

Окрім того, перспективний гігант став одним із головних відкриттів чемпіонату світу U-20 у Чилі, де привернув увагу скаутів і забив гол потужним ударом головою у першому ж матчі проти Південної Кореї.

Зброя для повернення в еліту: &quot;Жирона&quot; підписала двометрового форварда збірної України

Четвертий українець у команді

Олександр став уже четвертим українським футболістом у структурі "Жирони". Наразі за команду також виступають півзахисник Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат та воротар Владислав Крапивцов, з яким Пищур добре знайомий по виступах за збірну України U-21.

Втім, приєднуватися новому нападнику доведеться до колективу, який перебуває у стані серйозної перебудови. За підсумками сезону-2025/26 "Жирона" пережила справжній крах, посівши 19-те місце у турнірній таблиці Примери, внаслідок чого вилетіла до Сегунди.

Одразу після цього пониження у класі багаторічний головний тренер команди Мічел Санчес залишив свою посаду, тож доводити свою профпридатність Пищуру доведеться вже новому наставнику каталонців.

Також велика вірогідність, що клуб улітку залишать українські лідери – Циганков та Ванат.

Хто такий Олександр Пищур

  • Дата і місце народження: 24 січня 2005 року (Чернігів, Україна).
  • Вік: 21 рік.
  • Зріст: 2.04 м.
  • Амплуа: Центральний нападник.
  • Попередні клуби: "Десна" Чернігів, МФА (Мукачево), "Кішварда", "Пушкаш Академія", "Дьїрмот", "Дьор" (усі – Угорщина).
  • Міжнародна кар'єра: Виступав за юнацькі збірні України, учасник ЧС U-20 у Чилі. Діючий гравець збірної України U-21.

Раніше ми писали, як зірковий лідер "Динамо" безкоштовно перейшов у "Шахтар".

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