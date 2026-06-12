Зброя для повернення в еліту: "Жирона" підписала двометрового форварда збірної України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт каталонського клубу .

Деталі контракту

Контракт 21-річного українця з "біло-червоними" розрахований до літа 2031 року.

Головна фішка нового форварда каталонців – його феноменальні фізичні дані. При зрості 2.04 метра вихованець чернігівської "Десни" є потужним центральним нападником, який чудово грає головою, вміє виснажувати захисників та створювати перевагу всередині штрафного майданчика суперника.

Шлях від "Десни" до Іспанії

Свою професійну кар'єру Олександр Пищур розпочав у рідній "Десні", після чого продовжив навчання в академії МФА "Мукачево", де й дебютував на професійному рівні. Згодом нападник перебрався до Угорщини, де встиг змінити кілька клубів: "Кішварда", "Пушкаш Академія" та "Дьїрмот", з якого у липні 2025 року перейшов до "Дьора" за 150 тисяч євро.

У сезоні-2025/26 Пищур провів 36 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt наразі оцінює його вартість у 350 тисяч євро.

Окрім того, перспективний гігант став одним із головних відкриттів чемпіонату світу U-20 у Чилі, де привернув увагу скаутів і забив гол потужним ударом головою у першому ж матчі проти Південної Кореї.

Четвертий українець у команді

Олександр став уже четвертим українським футболістом у структурі "Жирони". Наразі за команду також виступають півзахисник Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат та воротар Владислав Крапивцов, з яким Пищур добре знайомий по виступах за збірну України U-21.

Втім, приєднуватися новому нападнику доведеться до колективу, який перебуває у стані серйозної перебудови. За підсумками сезону-2025/26 "Жирона" пережила справжній крах, посівши 19-те місце у турнірній таблиці Примери, внаслідок чого вилетіла до Сегунди.

Одразу після цього пониження у класі багаторічний головний тренер команди Мічел Санчес залишив свою посаду, тож доводити свою профпридатність Пищуру доведеться вже новому наставнику каталонців.

Також велика вірогідність, що клуб улітку залишать українські лідери – Циганков та Ванат.

Хто такий Олександр Пищур