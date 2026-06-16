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ЧС-2026: збірна-невдаха вигнала тренера після розгрому на старті та знайшла зіркову заміну

12:48 16.06.2026 Вт
2 хв
Ерве Ренар екстрено очолив команду Тунісу
aimg Андрій Костенко
ЧС-2026: збірна-невдаха вигнала тренера після розгрому на старті та знайшла зіркову заміну Ерве Ренар (фото: instagram.com/herve.renard.hr)
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Збірна Тунісу офіційно оголосила про зміну головного тренера вже після першого матчу на чемпіонаті світу. Замість звільненого Сабрі Лямуші команду очолив відомий французький фахівець Ерве Ренар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію футболу Тунісу.

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Перший випадок у історії

Приводом для радикального кроку Федерації футболу Тунісу стала нищівна поразка команди у першому турі групового етапу від збірної Швеції з рахунком 1:5. Загалом під керівництвом Лямуші тунісці провели п'ять матчів (одна перемога, одна нічия та три поразки). Поразка на старті ЧС стала останньою краплею для керівництва.

Відставка увійшла в історію світового футболу: це перший випадок на чемпіонатах світу, коли наставника звільнили після першої ж гри на турнірі. Окрім незадовільного результату, причиною звільнення джерела називають серйозну напруженість у роздягальні, яка виникла між тренером, федерацією та провідними футболістами.

Новий рятівник

Новим керманичем призначено 57-річного француза Ерве Ренара. Його контракт розрахований до завершення ЧС-2026. Проте угода передбачає початок переговорів щодо довгострокової співпраці одразу після фінішу збірної на турнірі, залежно від виконання конкретних спортивних цілей.

Очікується, що вже сьогодні, 16 червня, Ренар прибуде до Мексики й увечері проведе перше тренування з командою в Монтерреї.

Прикметно, що попереднім місцем роботи француза була збірна Саудівської Аравії. Ренар успішно вивів аравійців на ЧС-2026, проте був несподівано звільнений усього за два місяці до старту турніру.

ЧС-2026: збірна-невдаха вигнала тренера після розгрому на старті та знайшла зіркову заміну

Тренерський феномен Ерве Ренара

Для французького фахівця цей чемпіонат світу стане вже третім у кар'єрі, причому з трьома абсолютно різними національними командами:

2018 рік – очолював збірну Марокко (дві поразки та одна нічия на груповому етапі).

2022 рік – тренував Саудівську Аравію, запам'ятавшись сенсаційною перемогою над майбутнім чемпіоном – Аргентиною (2:1).

Крім того, у 2023 році Ренар працював ще на одному ЧС – жіночому. Він керував збірною Франції, з якою дійшов до чвертьфіналу.

Свій наступний поєдинок на Мундіалі-2026 під керівництвом нового тренера збірна Тунісу зіграє в неділю, 21 червня, проти Японії.

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