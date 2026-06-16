ЧС-2026: збірна-невдаха вигнала тренера після розгрому на старті та знайшла зіркову заміну
Збірна Тунісу офіційно оголосила про зміну головного тренера вже після першого матчу на чемпіонаті світу. Замість звільненого Сабрі Лямуші команду очолив відомий французький фахівець Ерве Ренар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію футболу Тунісу.
Перший випадок у історії
Приводом для радикального кроку Федерації футболу Тунісу стала нищівна поразка команди у першому турі групового етапу від збірної Швеції з рахунком 1:5. Загалом під керівництвом Лямуші тунісці провели п'ять матчів (одна перемога, одна нічия та три поразки). Поразка на старті ЧС стала останньою краплею для керівництва.
Відставка увійшла в історію світового футболу: це перший випадок на чемпіонатах світу, коли наставника звільнили після першої ж гри на турнірі. Окрім незадовільного результату, причиною звільнення джерела називають серйозну напруженість у роздягальні, яка виникла між тренером, федерацією та провідними футболістами.
Новий рятівник
Новим керманичем призначено 57-річного француза Ерве Ренара. Його контракт розрахований до завершення ЧС-2026. Проте угода передбачає початок переговорів щодо довгострокової співпраці одразу після фінішу збірної на турнірі, залежно від виконання конкретних спортивних цілей.
Очікується, що вже сьогодні, 16 червня, Ренар прибуде до Мексики й увечері проведе перше тренування з командою в Монтерреї.
Прикметно, що попереднім місцем роботи француза була збірна Саудівської Аравії. Ренар успішно вивів аравійців на ЧС-2026, проте був несподівано звільнений усього за два місяці до старту турніру.
Тренерський феномен Ерве Ренара
Для французького фахівця цей чемпіонат світу стане вже третім у кар'єрі, причому з трьома абсолютно різними національними командами:
2018 рік – очолював збірну Марокко (дві поразки та одна нічия на груповому етапі).
2022 рік – тренував Саудівську Аравію, запам'ятавшись сенсаційною перемогою над майбутнім чемпіоном – Аргентиною (2:1).
Крім того, у 2023 році Ренар працював ще на одному ЧС – жіночому. Він керував збірною Франції, з якою дійшов до чвертьфіналу.
Свій наступний поєдинок на Мундіалі-2026 під керівництвом нового тренера збірна Тунісу зіграє в неділю, 21 червня, проти Японії.
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