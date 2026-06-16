День нічиїх на ЧС-2026: автогол на користь Бельгії та бойовий трилер Ірану (відео)

Черговий ігровий день на Чемпіонаті світу-2026 з футболу в США пройшов під знаком абсолютного паритету. Жодному з фаворитів не вдалося набрати три очки, а скромні за мірками Мундіалів збірні чинили шалений опір визнаним грандам.

Про головні події футбольних протистоянь розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляції на Megogo .

Група G: Неймовірний порятунок "червоних дияволів"

Бельгія – Єгипет – 1:1

Голи: Хані, 66 (автогол) – Ашур, 19

У першому турі квартету G збірна Бельгії завітала до Сіетла на стадіон "Lumen Field", де зіграла внічию з командою Єгипту.

Африканська збірна приголомшила суперника вже на 19-й хвилині: лідер "Ліверпуля" Мохамед Салах віддав вивірену передачу на Емама Ашура, який з-за меж штрафного майданчика поцілив точно у лівий нижній кут воріт Тібо Куртуа.

Після перерви "червоні дияволи" пішли на штурм. Кевін Де Брюйне ударом зі штрафного перевірив на міцність стійку, а врятувати європейців від апсету допоміг вихід Ромелу Лукаку та прикра помилка захисника єгиптян. На 66-й хвилині Мохамед Хані невдало зрізав м'яч у власні ворота після флангового прострілу Тома Меньє.

Цікавий факт: збірна Єгипту досі не здобула жодної перемоги за всю свою історію виступів на Мундіалях – на рахунку команди тепер 5 поразок та 3 нічиї.

Іран – Нова Зеландія – 2:2

Голи: Резаеян, 32, Мохебі, 64 – Джаст, 7, 54

В іншому матчі цього ж квартету справжнє шоу влаштували Іран та Нова Зеландія. Участь іранців на турнірі тривалий час залишалася під питанням через низку організаційних та політичних факторів, проте команда виявила неабиякий характер.

Новозеландці, які грають на ЧС уперше з 2010 року, двічі виходили вперед завдяки дублю Елайджі Джаста, якому обидва рази асистував Кріс Вуд. Проте іранці двічі знаходили сили відігратися.

Завдяки цьому результату представники Океанії продовжили свою унікальну нічийну серію у фінальній частині Мундіалів до 4 матчів поспіль.

Турнірна таблиця групи G:

Нова Зеландія – 1 очко (різниця м'ячів – 2:2) Іран – 1 (2:2) Бельгія – 1 (1:1) Єгипет – 0 (1:1)

Розклад наступних матчів:

21 червня

Іран – Бельгія

22 червня

Нова Зеландія – Єгипет

Група H: 27 ударів від уругвайців

Саудівська Аравія – Уругвай – 1:1

Голи: Аль Амрі, 41 – Араухо, 80

Не менш драматично розпочалися матчі у групі H. Один із головних фаворитів Південної Америки, збірна Уругваю під керівництвом Марсело Б'єлси, ледь уни́кла поразки від Саудівської Аравії на арені "Hard Rock Stadium" в Маямі.

Саудити вийшли вперед під завісу першого тайму: на 41-й хвилині після розіграшу кутового голкіпер Фернандо Муслера відбив м'яч перед собою, а захисник "Аль-Насра" Абдулела Аль-Амрі першим встиг на добивання.

Уругвай наніс неймовірні 27 ударів по воротах Саудівської Аравії за матч, з них аж 22 – у другому таймі. Команда Б'єлси влаштувала справжній штурм: Мануель Угарте поцілив у дальню стійку, а шалений тиск приніс результат лише на 80-й хвилині, коли Максимільяно Араухо встиг на добивання й врятував фаворитів від поразки. Вже у компенсований час кіпер саудитів Мухаммед Аль-Овайс здійснив ще кілька фантастичних сейвів після пострілів Федеріко Вальверде та Ніколаса Де ла Круса, втримавши престижний пункт.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку цієї групи лідер європейського футболу – збірна Іспанії – сенсаційно втратила очки з дебютантом турніру Кабо-Верде (0:0).

Турнірна таблиця групи H:

Уругвай – 1 очко (різниця м'ячів – 1:1) Саудівська Аравія – 1 (1:1) Іспанія – 1 (0:0) Кабо-Верде – 1 (0:0)

Розклад наступних матчів:

21 червня

Саудівська Аравія – Іспанія

22 червня

Уругвай – Кабо-Верде

Повторення нічийного рекорду

Таким чином, усі чотири матчі ігрового дня завершилися внічию. Таке сталося уперше з 1958 року і вдруге в історії. Але тоді, 68 років тому, таких поєдинків було одразу 8!