ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи G

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Збірна Бельгії: уже не золоте покоління, але...

Участь на ЧС: 14 разів

Найкраще досягнення: 3-тє місце (2018)

Місце в рейтингу FIFA: 9

Найкращий голеадор: Ромелу Лукаку (90)

Найбільша кількість матчів: Ян Вертонген (157)

Головні зірки на ЧС-2026: Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Тібо Куртуа

Головний тренер: Руді Гарсія

Бельгійські футболісти готуються до першого матчу на ЧС 2026 (фото: Getty Images)

Для Бельгії чемпіонат світу-2026 стане четвертим поспіль мундіалем і п’ятнадцятим в історії. Найкращий результат «червоні дияволи» показали у 2018 році, коли фінішували третіми. Також в історії команди був сильний період у 1980–1990-х: Бельгія доходила до фіналу Євро-1980, а на ЧС-1986 грала у півфіналі.

Нинішня Бельгія вже не є тією командою, яка кілька років поспіль вважалася одним із головних фаворитів великих турнірів. Еден Азар завершив кар’єру, частина лідерів попереднього циклу відійшла на другий план, а сама збірна проходить етап оновлення. Водночас у складі залишаються гравці, здатні вирішувати матчі на найвищому рівні.

Кевін Де Брюйне все ще залишається головним мозком бельгійського півзахисту. Ромелу Лукаку — найкращий бомбардир в історії збірної та важлива фігура в роздягальні. А повернення Тібо Куртуа додає команді стабільності у воротах, якої Бельгії дуже бракувало під час попередніх турнірів.

Окрема інтрига — робота Руді Гарсії. Француз очолив збірну на початку 2025 року після звільнення Доменіко Тедеско і отримав завдання не лише вивести команду на чемпіонат світу, а й повернути їй баланс. Гарсія зміг покращити атмосферу всередині команди, повернути Куртуа та активніше залучити молодших футболістів, не відмовляючись від досвіду Де Брюйне, Лукаку чи Вітселя.

Бельгія пройшла відбір у європейській групі J, випередивши Уельс, Північну Македонію, Казахстан і Ліхтенштейн. Перевага над валлійцями на фініші була не надто великою, але головне завдання команда виконала — напряму пробилася на ЧС-2026.

У групі G бельгійці виглядають фаворитами. Це вже не найстрашніша Бельгія останнього десятиліття, але команда з Де Брюйне, Лукаку, Куртуа, Доку, Троссаром і Тілемансом все одно має достатньо класу, щоб претендувати на перше місце.

Збірна Єгипту: Салах і нова історія

Участь на ЧС: 3 рази

Найкраще досягнення: груповий етап

Місце в рейтингу FIFA: 29

Найкращий голеадор: Хоссам Хассан (69)

Найбільша кількість матчів: Ахмед Хассан (184)

Головна зірка на ЧС-2026: Мохамед Салах

Головний тренер: Хусам Хасан

Мохамед Салах переживає непростий період кар'єри (фото: Instagram-сторінка Мохамеда Салаха)

Єгипет повертається на чемпіонат світу вчетверте в історії. До цього «фараони» грали на мундіалях 1934, 1990 і 2018 років, а також кваліфікувалися на турнір 2026 року. Саме Єгипет став першою африканською збірною, яка пробилася на чемпіонат світу: це сталося ще у 1934 році.

Попри багату футбольну історію, на світових першостях Єгипет поки не мав серйозних успіхів. У 1934 році команда вилетіла після одного матчу, у 1990-му та 2018-му не пройшла груповий етап. Більше того, у фінальних частинах чемпіонатів світу єгиптяни досі не здобули жодної перемоги. Тому ЧС-2026 для них — не лише черговий великий турнір, а шанс закрити давній історичний борг.

Кваліфікацію Єгипет пройшов дуже впевнено. Команда виграла африканську групу А, де її суперниками були Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне, Гвінея-Бісау, Ефіопія та Джибуті. У десяти матчах єгиптяни здобули вісім перемог і двічі зіграли внічию.

Головне ім’я цієї збірної — Мохамед Салах. Форвард «Ліверпуля» вже давно є символом єгипетського футболу, але чемпіонат світу поки не став для нього турніром великих перемог. У 2018 році Салах приїхав на мундіаль після травми, отриманої у фіналі Ліги чемпіонів, і не зміг повністю вплинути на результат команди.

Тепер ситуація інша. Салах уже не молодий проривний вінгер, а досвідчений лідер, навколо якого збірна все ще будує свою гру. Його роль для Єгипту значно ширша, ніж просто голи: він задає темп атакам, стягує на себе захисників і залишається головним джерелом небезпеки у вирішальні моменти.

Цікаво, що тренує Єгипет людина, яка сама є легендою національної команди. Хусам Хасан — найкращий бомбардир в історії збірної Єгипту, а тепер саме він має допомогти Салаху та нинішньому поколінню досягти того, чого не вдавалося попередникам. Хасан очолив команду у 2024 році, коли єгипетська федерація вирішила зробити ставку на місцевого спеціаліста замість іноземного тренера.

Єгипет не виглядає фаворитом групи G, але має достатньо аргументів, щоб боротися за вихід у плей-оф. Команда досвідчена, дисциплінована, має Салаха, Омара Мармуша, Трезеге та групу гравців, які добре знають африканський футбол і звикли до матчів високої напруги.

Збірна Ірану: досвід, прагматизм і спроба нарешті вийти з групи

Участь на ЧС: 6 разів

Найкраще досягнення: груповий етап

Місце в рейтингу FIFA: 20

Найкращий голеадор в історії: Алі Даеї (108)

Найбільша кількість матчів: Джавад Некунам (149)

Головна зірка на ЧС-2026: Мехді Таремі

Головний тренер: Амір Галено

Мехді Таремі – лідер збірної Ірану (фото: Instagram-сторінка Мехді Таремі)

Іран підходить до чемпіонату світу-2026 у статусі однієї з найстабільніших азійських збірних останнього десятиліття. Для «перських леопардів» це буде вже сьомий мундіаль в історії та четвертий поспіль. Попри регулярну участь на світових першостях, головна межа для команди поки залишається незмінною: Іран жодного разу не проходив далі групового етапу.

Кваліфікацію на ЧС-2026 іранці пройшли впевнено. У фінальному раунді азійського відбору команда виграла свою групу, випередивши Узбекистан, ОАЕ, Катар, Киргизстан і КНДР. Путівку на мундіаль Іран оформив ще 25 березня 2025 року, ставши однією з перших збірних, які пробилися на турнір через відбір.

Головний тренер команди — Амір Галеної. Він добре знайомий з іранським футболом і має репутацію жорсткого, прагматичного спеціаліста. Галеної не належить до тренерів, які люблять ризикувати: його футбол будується на дисципліні, компактності, стандартах і швидких переходах в атаку. Саме такий стиль може бути зручним для турніру, де Ірану доведеться багато грати другим номером.

Головною зіркою збірної залишається Мехді Таремі. Форвард багато років є одним із ключових гравців Ірану, а в національній команді має понад сотню матчів і є одним із найкращих бомбардирів в її історії. Для Таремі цей чемпіонат світу може стати останнім шансом не лише додати голи до особистої статистики, а й допомогти збірній зробити історичний крок у плей-оф.

Іран не виглядає фаворитом групи G, але ця команда точно не буде зручною для суперників. Вона має досвід великих турнірів, фізично міцних футболістів, небезпечного форварда й чітке розуміння власних сильних сторін. Матчі проти Єгипту та Нової Зеландії можуть стати для іранців ключовими в боротьбі за продовження виступів на турнірі.

Збірна Нової Зеландії: повернення "All Whites" і ставка на Вуда

Участь на ЧС: 2 рази

Найкраще досягнення: груповий етап

Місце у рейтингу FIFA: 85

Найкращий голеадор: Кріс Вуд (45)

Найбільша кількість матчів: Кріс Вуд (90)

Головна зірка на ЧС-2026: Кріс Вуд

Головний тренер: Даррен Бейзлі

Збірна Нової Зеландії поки не в фаворитах ЧС-2026 (фото: New Zealand Football)

Нова Зеландія повертається на чемпіонат світу після тривалої паузи. До цього «All Whites» виступали на мундіалях 1982 та 2010 років, а турнір 2026-го стане для команди третім в історії. Її найкращий результат поки що — груповий етап, хоча саме ЧС-2010 залишився особливим: новозеландці не програли жодного матчу, тричі зіграли внічию, але все одно не вийшли до плей-оф.

Вихід на ЧС-2026 для Нової Зеландії значною мірою став наслідком розширення турніру до 48 команд. Океанія вперше отримала гарантоване місце у фінальній частині, і саме новозеландці очікувано стали найсильнішою командою регіону. У відборі вони виграли групу з трьома перемогами та загальним рахунком 19:1, а потім у фінальній стадії розгромили Фіджі й Нову Каледонію.

Тренує команду Даррен Бейзлі, а головною фігурою на полі залишається Кріс Вуд. Він не просто капітан, а й найкращий бомбардир в історії збірної Нової Зеландії. За даними англомовної Wikipedia, саме Вуд є рекордсменом команди і за кількістю матчів, і за кількістю голів.

На клубному рівні Вуд представляє «Ноттінгем Форест». І нехай останній сезон для нього вийшов неідеальним через травму коліна та операцію, але форвард встиг повернутися на поле до завершення кампанії. Для Нової Зеландії його форма буде критично важливою: без сильного Вуда команді буде значно складніше створювати загрозу в атаці.

За статусом Нова Зеландія виглядає головним аутсайдером групи G. У неї менше індивідуального класу, ніж у Бельгії, Єгипту чи Ірану, але є зрозуміла структура, фізична готовність і досвідчений лідер попереду. Для «All Whites» стартовий матч проти Ірану може стати головним шансом зачепитися за турнірну інтригу.

Розклад матчів у групі G

1-й тур

15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет

16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія

2-й тур

21 червня 22:00 Бельгія – Іран

22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет

3-й тур

27 червня 06:00 Єгипет – Іран

27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія