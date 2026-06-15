ua en ru
Пн, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи G

21:57 15.06.2026 Пн
8 хв
На чемпіонаті світу з футболу найближчими годинами зіграють команди з ще одного квартету
aimg Данило Вереітін
ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи G Гравці збірної Бельгії поки не належать до фаворитів ЧС 2026 (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

РБК-Україна за підтримки GGBET детально знайомить вас із кожним представником цього квартету.

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Збірна Бельгії: уже не золоте покоління, але...

  • Участь на ЧС: 14 разів
  • Найкраще досягнення: 3-тє місце (2018)
  • Місце в рейтингу FIFA: 9
  • Найкращий голеадор: Ромелу Лукаку (90)
  • Найбільша кількість матчів: Ян Вертонген (157)
  • Головні зірки на ЧС-2026: Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Тібо Куртуа
  • Головний тренер: Руді Гарсія

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи GБельгійські футболісти готуються до першого матчу на ЧС 2026 (фото: Getty Images)

Для Бельгії чемпіонат світу-2026 стане четвертим поспіль мундіалем і п’ятнадцятим в історії. Найкращий результат «червоні дияволи» показали у 2018 році, коли фінішували третіми. Також в історії команди був сильний період у 1980–1990-х: Бельгія доходила до фіналу Євро-1980, а на ЧС-1986 грала у півфіналі.

Нинішня Бельгія вже не є тією командою, яка кілька років поспіль вважалася одним із головних фаворитів великих турнірів. Еден Азар завершив кар’єру, частина лідерів попереднього циклу відійшла на другий план, а сама збірна проходить етап оновлення. Водночас у складі залишаються гравці, здатні вирішувати матчі на найвищому рівні.

Кевін Де Брюйне все ще залишається головним мозком бельгійського півзахисту. Ромелу Лукаку — найкращий бомбардир в історії збірної та важлива фігура в роздягальні. А повернення Тібо Куртуа додає команді стабільності у воротах, якої Бельгії дуже бракувало під час попередніх турнірів.

Окрема інтрига — робота Руді Гарсії. Француз очолив збірну на початку 2025 року після звільнення Доменіко Тедеско і отримав завдання не лише вивести команду на чемпіонат світу, а й повернути їй баланс. Гарсія зміг покращити атмосферу всередині команди, повернути Куртуа та активніше залучити молодших футболістів, не відмовляючись від досвіду Де Брюйне, Лукаку чи Вітселя.

Бельгія пройшла відбір у європейській групі J, випередивши Уельс, Північну Македонію, Казахстан і Ліхтенштейн. Перевага над валлійцями на фініші була не надто великою, але головне завдання команда виконала — напряму пробилася на ЧС-2026.

У групі G бельгійці виглядають фаворитами. Це вже не найстрашніша Бельгія останнього десятиліття, але команда з Де Брюйне, Лукаку, Куртуа, Доку, Троссаром і Тілемансом все одно має достатньо класу, щоб претендувати на перше місце.

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи G

Збірна Єгипту: Салах і нова історія

  • Участь на ЧС: 3 рази
  • Найкраще досягнення: груповий етап
  • Місце в рейтингу FIFA: 29
  • Найкращий голеадор: Хоссам Хассан (69)
  • Найбільша кількість матчів: Ахмед Хассан (184)
  • Головна зірка на ЧС-2026: Мохамед Салах
  • Головний тренер: Хусам Хасан

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи GМохамед Салах переживає непростий період кар'єри (фото: Instagram-сторінка Мохамеда Салаха)

Єгипет повертається на чемпіонат світу вчетверте в історії. До цього «фараони» грали на мундіалях 1934, 1990 і 2018 років, а також кваліфікувалися на турнір 2026 року. Саме Єгипет став першою африканською збірною, яка пробилася на чемпіонат світу: це сталося ще у 1934 році.

Попри багату футбольну історію, на світових першостях Єгипет поки не мав серйозних успіхів. У 1934 році команда вилетіла після одного матчу, у 1990-му та 2018-му не пройшла груповий етап. Більше того, у фінальних частинах чемпіонатів світу єгиптяни досі не здобули жодної перемоги. Тому ЧС-2026 для них — не лише черговий великий турнір, а шанс закрити давній історичний борг.

Кваліфікацію Єгипет пройшов дуже впевнено. Команда виграла африканську групу А, де її суперниками були Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне, Гвінея-Бісау, Ефіопія та Джибуті. У десяти матчах єгиптяни здобули вісім перемог і двічі зіграли внічию.

Головне ім’я цієї збірної — Мохамед Салах. Форвард «Ліверпуля» вже давно є символом єгипетського футболу, але чемпіонат світу поки не став для нього турніром великих перемог. У 2018 році Салах приїхав на мундіаль після травми, отриманої у фіналі Ліги чемпіонів, і не зміг повністю вплинути на результат команди.

Тепер ситуація інша. Салах уже не молодий проривний вінгер, а досвідчений лідер, навколо якого збірна все ще будує свою гру. Його роль для Єгипту значно ширша, ніж просто голи: він задає темп атакам, стягує на себе захисників і залишається головним джерелом небезпеки у вирішальні моменти.

Цікаво, що тренує Єгипет людина, яка сама є легендою національної команди. Хусам Хасан — найкращий бомбардир в історії збірної Єгипту, а тепер саме він має допомогти Салаху та нинішньому поколінню досягти того, чого не вдавалося попередникам. Хасан очолив команду у 2024 році, коли єгипетська федерація вирішила зробити ставку на місцевого спеціаліста замість іноземного тренера.

Єгипет не виглядає фаворитом групи G, але має достатньо аргументів, щоб боротися за вихід у плей-оф. Команда досвідчена, дисциплінована, має Салаха, Омара Мармуша, Трезеге та групу гравців, які добре знають африканський футбол і звикли до матчів високої напруги.

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи G

Збірна Ірану: досвід, прагматизм і спроба нарешті вийти з групи

  • Участь на ЧС: 6 разів
  • Найкраще досягнення: груповий етап
  • Місце в рейтингу FIFA: 20
  • Найкращий голеадор в історії: Алі Даеї (108)
  • Найбільша кількість матчів: Джавад Некунам (149)
  • Головна зірка на ЧС-2026: Мехді Таремі
  • Головний тренер: Амір Галено

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи GМехді Таремі – лідер збірної Ірану (фото: Instagram-сторінка Мехді Таремі)

Іран підходить до чемпіонату світу-2026 у статусі однієї з найстабільніших азійських збірних останнього десятиліття. Для «перських леопардів» це буде вже сьомий мундіаль в історії та четвертий поспіль. Попри регулярну участь на світових першостях, головна межа для команди поки залишається незмінною: Іран жодного разу не проходив далі групового етапу.

Кваліфікацію на ЧС-2026 іранці пройшли впевнено. У фінальному раунді азійського відбору команда виграла свою групу, випередивши Узбекистан, ОАЕ, Катар, Киргизстан і КНДР. Путівку на мундіаль Іран оформив ще 25 березня 2025 року, ставши однією з перших збірних, які пробилися на турнір через відбір.

Головний тренер команди — Амір Галеної. Він добре знайомий з іранським футболом і має репутацію жорсткого, прагматичного спеціаліста. Галеної не належить до тренерів, які люблять ризикувати: його футбол будується на дисципліні, компактності, стандартах і швидких переходах в атаку. Саме такий стиль може бути зручним для турніру, де Ірану доведеться багато грати другим номером.

Головною зіркою збірної залишається Мехді Таремі. Форвард багато років є одним із ключових гравців Ірану, а в національній команді має понад сотню матчів і є одним із найкращих бомбардирів в її історії. Для Таремі цей чемпіонат світу може стати останнім шансом не лише додати голи до особистої статистики, а й допомогти збірній зробити історичний крок у плей-оф.

Іран не виглядає фаворитом групи G, але ця команда точно не буде зручною для суперників. Вона має досвід великих турнірів, фізично міцних футболістів, небезпечного форварда й чітке розуміння власних сильних сторін. Матчі проти Єгипту та Нової Зеландії можуть стати для іранців ключовими в боротьбі за продовження виступів на турнірі.

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи G

Збірна Нової Зеландії: повернення "All Whites" і ставка на Вуда

  • Участь на ЧС: 2 рази
  • Найкраще досягнення: груповий етап
  • Місце у рейтингу FIFA: 85
  • Найкращий голеадор: Кріс Вуд (45)
  • Найбільша кількість матчів: Кріс Вуд (90)
  • Головна зірка на ЧС-2026: Кріс Вуд
  • Головний тренер: Даррен Бейзлі

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи GЗбірна Нової Зеландії поки не в фаворитах ЧС-2026 (фото: New Zealand Football)

Нова Зеландія повертається на чемпіонат світу після тривалої паузи. До цього «All Whites» виступали на мундіалях 1982 та 2010 років, а турнір 2026-го стане для команди третім в історії. Її найкращий результат поки що — груповий етап, хоча саме ЧС-2010 залишився особливим: новозеландці не програли жодного матчу, тричі зіграли внічию, але все одно не вийшли до плей-оф.

Вихід на ЧС-2026 для Нової Зеландії значною мірою став наслідком розширення турніру до 48 команд. Океанія вперше отримала гарантоване місце у фінальній частині, і саме новозеландці очікувано стали найсильнішою командою регіону. У відборі вони виграли групу з трьома перемогами та загальним рахунком 19:1, а потім у фінальній стадії розгромили Фіджі й Нову Каледонію.

Тренує команду Даррен Бейзлі, а головною фігурою на полі залишається Кріс Вуд. Він не просто капітан, а й найкращий бомбардир в історії збірної Нової Зеландії. За даними англомовної Wikipedia, саме Вуд є рекордсменом команди і за кількістю матчів, і за кількістю голів.

На клубному рівні Вуд представляє «Ноттінгем Форест». І нехай останній сезон для нього вийшов неідеальним через травму коліна та операцію, але форвард встиг повернутися на поле до завершення кампанії. Для Нової Зеландії його форма буде критично важливою: без сильного Вуда команді буде значно складніше створювати загрозу в атаці.

За статусом Нова Зеландія виглядає головним аутсайдером групи G. У неї менше індивідуального класу, ніж у Бельгії, Єгипту чи Ірану, але є зрозуміла структура, фізична готовність і досвідчений лідер попереду. Для «All Whites» стартовий матч проти Ірану може стати головним шансом зачепитися за турнірну інтригу.

ЧС-2026: Фараон, золоте покоління Бельгії та Іран у США – представлення групи G

Розклад матчів у групі G

1-й тур

15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія

2-й тур

21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет

3-й тур

27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія

РЕКЛАМА. 21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Зазначені коефіцієнти, взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 15.06.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Єгипет Іран Бельгія Нова Зеландія ЧС 2026 Футбол
Новини
Зустріч Зеленського з Путіним на G7: РБК-Україна дізналось деталі пропозиції
Зустріч Зеленського з Путіним на G7: РБК-Україна дізналось деталі пропозиції
Аналітика
Мільярди Абрамовича. Чому кошти від продажу "Челсі" досі не в Україні
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Мільярди Абрамовича. Чому кошти від продажу "Челсі" досі не в Україні