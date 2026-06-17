Мессі наздогнав Клозе: хет-трик аргентинця на ЧС-2026 зруйнував два світові рекорди
Чинний чемпіон світу з футболу збірна Аргентини тріумфально розпочала захист титулу на ЧС-2026, розгромивши у першому турі Алжир із рахунком 3:0.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Подвійний удар по історії футболу
Матч проти Алжиру став для Ліонеля Мессі по-справжньому сакральним. Щойно пролунав стартовий свисток рефері, Лео офіційно став першим і єдиним футболістом в історії, який зіграв на 6 чемпіонатах світу.
Аргентинець бере участь у кожному планетарному форумі, починаючи з далекого 2006 року, і тепер одноосібно очолює цей список.
Проте головне божевілля відбулося на полі. Оформивши три м'ячі (на 17-й, 60-й та 76-й хвилинах), Мессі наздогнав німця Мірослава Клозе у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію мундіалів. Наразі в обох легенд по 16 забитих голів.
Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/3vywG4mg2O
Топ-5 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу:
- Мірослав Клозе (Німеччина) - 16 голів
- Ліонель Мессі (Аргентина) - 16
- Роналдо (Бразилія) - 15
- Герд Мюллер (Німеччина) - 14
- Кіліан Мбаппе (Франція) - 14
"У мене просто немає слів, щоб описати Лео. Протягом двадцяти років він привчав нас бачити подібні дива. Він надихає кожного, хто просто спостерігає за його грою", - емоційно заявив після матчу головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні.
Капітан збірної Алжиру Аїсса Менді визнав, що його команда була безсила проти магії Лео.
"Різниця між нами полягала в тому, що у них є нещадний гравець. Майже кожен його шанс - це м'яч у сітці. Він найкращий гравець усіх часів, його ефективність просто вражає", - не стримував захоплення капітан Алжиру Аїсса Менді.
Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу
Хет-трик у ворота сина Зінедіна Зідана, Люки (який захищає ворота Алжиру), став діамантовим додатком до вже наявної корони Лео. Тепер його історичний трек-лист на ЧС виглядає монументально:
- 6 мундіалів - одноосібний рекордсмен (2006–2026 рр.);
- 16 голів - найкращий бомбардир в історії (ділить перше місце з Клозе);
- 27 матчів - абсолютний рекорд за кількістю ігор на ЧС;
- 5 турнірів - забивав голи та віддавав асисти на 5 різних ЧС (співрекордсмен з Кріштіану Роналду за голами);
- 6 асистів - рекордна кількість результативних передач у стадіях плей-офф.
Перспектива одноосібного тріумфу
Остаточно скинути Мірослава Клозе з бомбардирського трону та стати абсолютним і одноосібним королем чемпіонатів світу Мессі може вже у наступному турі.
У понеділок, 22 червня, збірна Аргентини протистоятиме Австрії. Якщо Лео заб'є хоча б один м'яч - він офіційно закриє будь-які дискусії про найкращого голеадора в історії світових першостей.
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