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Зимние виды 15 октября 2026 · 08:43

"Вашингтон" и "Монреаль" выдали шоу с 9 шайбами и победа "Далласа" по буллитам: результаты НХЛ

"Кепиталз" смогли прервать серию из двух поражений подряд
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Вашингтон" и "Монреаль" выдали шоу с 9 шайбами и победа "Далласа" по буллитам: результаты НХЛ
"Кепиталз" вырвали победу (Фото: NHL.com)
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В ночь на 15 октября состоялось два матча регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" перестрелял "Монреаль Кеннедианс" в матче с 9 шайбами, а "Даллас" вырвал победу по буллитам.

О результатах матчей НХЛ рассказывает Sport RBC.UA.

Голевая перестрелка "Кепиталз" и "Кенедианс"

"Вашингтон" и "Монреаль" в течение двух периодов шли ровно – но в заключительном периоде хозяева смогли вырваться вперед и сохранить минимальное преимущество. Дублями во встрече отличились Джош Андерсон из "Монреаля" и Алекс Так из "Вашингтона".

Для "Кепиталз" эта победа прервала серию из двух поражений подряд.

"Вашингтон Кэпиталз" - "Монреаль Кеннедианс" - 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Булиты решили судьбу матча "Даласа" и "Колорадо"

Команды забросили на двоих четыре шайбы в основное время – но так и не смогли определить победителя. В конце концов судьбу поединка определили буллиты.

Решающий бросок в серии совершил Рооле Хинц. Благодаря этому "Старз" вырвали победу и поднялись на шестое место в Центральном дивизионе.

"Колорадо Эвеланш" - "Даллас Старз" - 2:3 по буллитам (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:2)

Ранее мы рассказывали, что "Оттава" выдала исторический старт сезона.

Теги: Хоккей НХЛ
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