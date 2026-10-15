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Зимові види 15 жовтня 2026 · 08:43

"Вашингтон" та "Монреаль" видали шоу з 9 шайбами та перемога "Далласа" по булітах: результати НХЛ

"Кепіталз" змогли перервати серію з двох поразок поспіль
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Вашингтон" та "Монреаль" видали шоу з 9 шайбами та перемога "Далласа" по булітах: результати НХЛ
"Кепіталз" вирвали перемогу (Фото: NHL.com)
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У ніч на 15 жовтня відбулися два матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Вашингтон Кепіталз" перестріляв "Монреаль Кенедіанс" в матчі з 9 шайбами, а "Даллас" вирвав перемогу за булітами.

Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.

Гольова перестрілка "Кепіталз" та "Кенедіанс"

"Вашингтон" та "Монреаль" впродовж двох періодів йшли рівно - але в заключному періоді господарі змогли вирватися вперед та зберегти мінімальну перевагу. Дублями у зустрічі відзначились Джош Андерсон з "Монреаля" та Алекс Так з "Вашингтона".

Для "Кепіталз" ця перемога перервала серію з двох поразок поспіль.

"Вашингтон Кепіталз" - "Монреаль Кенедіанс" - 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Буліти вирішили долю матчу "Даласа" та "Колорадо"

Команди закинули на двох чотири шайби в основний час - але так і не змогли визначити переможця. Зрештою, долю поєдинку визначили буліти.

Вирішальний кидок в серії зробив Рооле Хінц. Завдяки цьому "Старз" вирвали перемогу та піднялись на шосте місце в Центральному дивізіоні.

"Колорадо Евеланш" - "Даллас Старз" - 2:3 по булітах (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:2)

Раніше ми розповідали, що "Оттава" видала історичний старт сезону.

Теги: Хокей НХЛ
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