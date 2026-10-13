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Зимові види 13 жовтня 2026 · 10:40

Історичний старт "Оттави", поразки "Вегаса" та "Флориди": результати НХЛ

"Баффало" та "Міннесота" здобули чергові перемоги
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Історичний старт "Оттави", поразки "Вегаса" та "Флориди": результати НХЛ
"Сенаторс" повторили найкращий старт в сезоні (Фото: NHL.com)
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У ніч на 13 жовтня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. "Оттава Сенаторс" завдяки перемозі над "Нью-Джерсі" повторила найкращий старт сезону, здобувши 5 перемог в 6 матчах.

Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.

Повторення рекорду від "Сенаторс"

Це сталося після виїзної перемоги над "Ньб-Джерсі". Завдяки цьому "Оттава" здобула третю перемогу поспіль та загалом п"яту в шесті іграх. Раніше такий старт команда видавала лише в сезонах 2005/06 та 2007/08.

"Сенатори" відкрили рахунок уже на 9-й секунді другого періоду завдяки шайбі Шейна Пінто. Загалом матч закінчився із перевагою гостей в +3 шайби. Варто відзначити і голкіпера "Оттави" Лінуса Улльмарка - він здійснив 29 сейвів.

Після цієї перемоги "Оттава" з 10 очками піднялася на другу сходинку Східної конференції.

"Нью-Джерсі Девілз" - "Оттава Сенаторз" - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Інші результати дня

"Міннесота" перервала чотириматчеву переможну серію "Вегаса". Вирішальним став перший період, коли госпоадрі відзначилися трьома шайбами менше ніж за шість хвилин. "Голден Найт" намагався відігратися - але такий гандикап подолати їм не вдалося.

Так само не змогли відігратися і "Пантери" - "Флорида" тричі відігравалася в матчі з "Баффало". Проте господарі в третьому періоді все ж дотиснули "Флориду".

Водночас "Баффало" зазнав кадрової втрати - капітан Расмус Далін, який встиг відзначитися голом, отримав травму верхньої частини тіла й достроково завершив зустріч.

"Баффало Сейбрс" - "Флорида Пантерс" - 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

"Міннесота Вайлд" - "Вегас Голден Найтс" - 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Раніше ми повідомляли, що 39-річний воротар переписав історію НХЛ.

Теги: Хокей НХЛ
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