Исторический старт "Оттавы", поражение "Вегаса" и "Флориды": результаты НХЛ

В ночь на 13 октября прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Оттава Сенаторс" благодаря победе над "Нью-Джерси" повторила лучший старт сезона, одержав 5 побед в 6 матчах.

Повторение рекорда от "Сенаторс"

Это произошло после выездной победы над "Ньб-Джерси". Благодаря этому "Оттава" одержала третью победу подряд и в общей сложности пятую в шести играх. Ранее такой старт команда выдавала только в сезонах 2005/06 и 2007/08.

"Сенаторы" открыли счет уже на 9-й секунде второго периода благодаря шайбе Шейна Пинто. В общей сложности матч закончился с преимуществом гостей в +3 шайбы. Стоит отметить и голкипера "Оттавы" Линуса Улльмарка - он совершил 29 сейвов.

После этой победы "Оттава" с 10 очками поднялась на вторую строчку Восточной конференции.

"Нью-Джерси Девилз" - "Оттава Сенаторз" - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Другие результаты дня

"Миннесота" прервала четырехматчевую победную серию "Вегаса". Решающим стал первый период, когда хозяева отличились тремя шайбами менее чем за шесть минут. "Голден Найт" пытался отыграться – но такой гандикап преодолеть им не удалось.

Так же не смогли отыграться и "Пантеры" - "Флорида" трижды отыгрывалась в матче с "Баффало". Однако хозяева в третьем периоде все-таки дожали "Флориду".

В то же время "Баффало" понес кадровую потерю - капитан Расмус Далин, успел отличиться голом, получил травму верхней части тела и досрочно завершил встречу.

"Баффало Сейбрс" - "Флорида Пантерс" - 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

"Миннесота Уайлд" - "Вегас Голден Найтс" - 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)