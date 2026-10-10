39-летний вратарь переписал историю НХЛ и голевые шоу "Сиэтла" и "Анахайма": результаты НХЛ

В ночь на 10 октября прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Главным событием игрового дня стало историческое достижение вратаря Кэма Телбота, который помог "Коламбусу" одолеть "Питтсбург" в серии буллитов.

Телбот установил рекорд НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" на домашнем льду победил "Питтсбург Пингвинз" по буллитам. Одним из главных героев встречи стал 39-летний канадский голкипер Кэм Телбот.

За основное время и овертайм вратарь отразил 20 из 22 бросков, а в серии послематчевых буллитов не позволил соперникам забросить ни одной шайбы. Эта победа стала исторической для Телбота. Он первым в истории НХЛ выиграл матчи регулярного чемпионата в составе девяти разных клубов.

Ранее канадец одерживал победы с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Эдмонтоном Ойлерз", "Филадельфией Флайерз", "Калгари Флеймз", "Миннесотой Уайлд", "Оттавой Сенаторз", "Лос-Анджелесом Кингз" и "Дос. "Коламбус" стал девятой командой в этом списке.

В общей сложности на счету Телбота 279 побед в 568 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Питтсбург Пингвинз" - 3:2 по буллитам (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

"Вашингтон" остановил "Рейнджерс"

"Кепиталз" на собственной площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1. Ньюйоркцы открыли счет в первом периоде, однако хозяева ответили двумя шайбами во второй двадцатиминутке, а в заключительном периоде закрепили преимущество.

Для "Рейнджерс" это поражение стало досадным не только из-за потери очков. Команда также понесла кадровую потерю: основной голкипер Игорь Шестеркин покинул площадку из-за травмы во втором периоде. Его заменил Дилан Гаранда.

Несмотря на неудачу, "Рейнджерс" остался среди лидеров Восточной конференции.

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Другие результаты дня

"Сиэтл Кракен" на выезде победил "Детройт Ред Уингз". Решающим стал второй период, в котором гости забросили четыре шайбы и перехватили контроль над игрой.

Фредерик Годро оформил дубль, а Бен Майерс набрал три очка – гол и две результативные передачи. Для "Детройта" матч запомнился и индивидуальными достижениями. Швед Уильям Валлиндер и норвежец Михаэль Брандсегг-Нюгард забросили свои первые шайбы в НХЛ.

"Детройт Ред Уингз" - "Сиэтл Кракен" - 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Еще одну убедительную победу одержал "Анахайм Дакс", на выезде разобравшийся с "Виннипег Джетс". Гости забросали шайбы во всех трех периодах, а хозяева смогли ответить лишь одним голом в заключительной двадцатиминутке.

Джуд Колфилд отличился своей первой шайбой в НХЛ. Также результативно сыграли Тим Воше и Микаэль Гранлунд, записавшие в актив по голу и ассисту.

Победа позволила "Анахайму" приблизиться к "Виннипегу" в турнирной таблице Западной конференции.

"Виннипег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)