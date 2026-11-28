Український баскетболіст Святослав Михайлюк відзначився результативною грою за "Юту Джаз" у матчі НБА проти "Денвер Наггетс". Захисник набрав 18 очок, реалізувавши чотири триочкові кидки. Це його другий найкращий показник у сезоні-2026/27 після рекордних 39 очок у поєдинку з "Далласом".

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Як зіграв Михайлюк

Українець розпочав зустріч на лаві запасних, однак отримав майже 28 хвилин ігрового часу.

За цей період Михайлюк реалізував сім із 12 кидків із гри, зокрема чотири з восьми спроб із-за триочкової дуги. Також до його активу увійшли два підбирання.

Статистика Святослава Михайлюка:

Ігровий час – 27 хвилин 32 секунди

Очки – 18

Кидки з гри – 7/12

Триочкові – 4/8

Підбирання – 2

Передачі – 0

Українець став третім найрезультативнішим гравцем "Юти" після Кейонте Джорджа, який набрав 25 очок, та Дарріна Петерсона – 20.

Особливо помітним Михайлюк був у заключній чверті. Його п'ять очок поспіль допомогли "Юті" організувати ривок 7:0 та вийти вперед – 102:97.

Проте втримати перевагу команда українця не змогла.

"Юта" програла попри результативну гру українця

Поєдинок у Солт-Лейк-Сіті завершився перемогою "Денвера" з рахунком 120:107.

Головним героєм гостей став Джамал Мюррей, який набрав 36 очок. Причому 12 із них захисник записав до активу протягом останніх шести хвилин зустрічі.

Нікола Йокич додав 17 очок, 15 результативних передач і дев'ять підбирань.

Наприкінці матчу "Денвер" здійснив вирішальний ривок, набравши 12 очок поспіль та не дозволивши господарям відповісти.

"Юта Джаз" – "Денвер Наггетс" – 107:120

Поразка стала для "Юти" четвертою поспіль. Команда має три перемоги у 20 матчах та посідає 14-те місце в Західній конференції.