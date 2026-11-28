Украинский баскетболист Святослав Михайлюк отметился результативной игрой за "Юту Джаз" в матче НБА против "Денвер Наггетс". Защитник набрал 18 очков, реализовав четыре трехочковых броска. Это его второй лучший показатель в сезоне-2026/27 после рекордных 39 очков в поединке с "Далласом".
Об этом сообщает Sport RBC.UA
Украинец начал встречу на скамейке запасных, однако получил почти 28 минут игрового времени.
За этот период Михайлюк реализовал семь из 12 бросков с игры, в том числе четыре из восьми попыток из-за трехочковой дуги. Также в его актив вошли два подбора.
Статистика Святослава Михайлюка:
Украинец стал третьим самым результативным игроком "Юты" после Кейонте Джорджа, набравшего 25 очков, и Даррина Петерсона – 20.
Особо заметным Михайлюк был в заключительной четверти. Его пять очков подряд помогли "Юте" организовать рывок 7:0 и выйти вперед - 102:97.
Однако удержать преимущество команда украинца не смогла.
Поединок в Солт-Лейк-Сити завершился победой "Денвера" со счетом 120:107.
Главным героем гостей стал Джамал Мюррей, набравший 36 очков. Причем 12 из них защитник записал в актив в течение последних шести минут встречи.
Никола Йокич добавил 17 очков, 15 результативных передач и девять подборов.
В конце матча "Денвер" совершил решающий рывок, набрав 12 очков подряд и не позволив хозяевам ответить.
"Юта Джаз" – "Денвер Наггетс" – 107:120
Поражение стало для "Юты" четвертым подряд. Команда имеет три победы в 20 матчах и занимает 14 место в Западной конференции.