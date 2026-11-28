Украинский баскетболист Святослав Михайлюк отметился результативной игрой за "Юту Джаз" в матче НБА против "Денвер Наггетс". Защитник набрал 18 очков, реализовав четыре трехочковых броска. Это его второй лучший показатель в сезоне-2026/27 после рекордных 39 очков в поединке с "Далласом".

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Как сыграл Михайлюк

Украинец начал встречу на скамейке запасных, однако получил почти 28 минут игрового времени.

За этот период Михайлюк реализовал семь из 12 бросков с игры, в том числе четыре из восьми попыток из-за трехочковой дуги. Также в его актив вошли два подбора.

Статистика Святослава Михайлюка:

Игровое время – 27 минут 32 секунды

Очки – 18

Броски по игре – 7/12

Трехочковые – 4/8

Подбор – 2

Передачи – 0

Украинец стал третьим самым результативным игроком "Юты" после Кейонте Джорджа, набравшего 25 очков, и Даррина Петерсона – 20.

Особо заметным Михайлюк был в заключительной четверти. Его пять очков подряд помогли "Юте" организовать рывок 7:0 и выйти вперед - 102:97.

Однако удержать преимущество команда украинца не смогла.

"Юта" проиграла несмотря на результативную игру украинца

Поединок в Солт-Лейк-Сити завершился победой "Денвера" со счетом 120:107.

Главным героем гостей стал Джамал Мюррей, набравший 36 очков. Причем 12 из них защитник записал в актив в течение последних шести минут встречи.

Никола Йокич добавил 17 очков, 15 результативных передач и девять подборов.

В конце матча "Денвер" совершил решающий рывок, набрав 12 очков подряд и не позволив хозяевам ответить.

"Юта Джаз" – "Денвер Наггетс" – 107:120

Поражение стало для "Юты" четвертым подряд. Команда имеет три победы в 20 матчах и занимает 14 место в Западной конференции.