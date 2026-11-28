Украинский скелетонист Владислав Гераскевич неудачно начал сезон Кубка мира-2026/27. На первом этапе в немецком Альтенберге 27-летний спортсмен занял 26-е место, показав худший результат почти за девять лет. После выступления украинец объяснил причину неудачи и рассказал о своих эмоциях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Суспильне Спорт .

Ошибка, стоившая второго заезда

Перед началом соревнований Гераскевич показывал высокие результаты на тренировках. Он выиграл первый тренировочный спуск в своей группе, а затем показал лучший результат и второго тренировочного дня.

Однако в ходе официальной гонки ситуация изменилась.

На входе в четвертый поворот украинец допустил грубую ошибку, из-за которой потерял скорость.

На финише Гераскевич уступил лидеру заезда Самуэлю Майеру 1,5 секунды и занял 26-ю позицию.

Этого оказалось недостаточно для попадания во второй заезд. В последний раз украинец оставался за его пределами еще в январе 2022 года на этапе в Винтерберге.

Самое 26 место стало для Гераскевича наихудшим результатом с января 2018 года, когда он занял аналогичную позицию на этапе в Санкт-Морике.

Как Гераскевич объяснил неудачу

Украинец признал, что допустил серьезную ошибку, хотя во время всех шести тренировочных спусков не было проблем на этом участке трассы.

Спортсмен отметил, что результат вызвал большое разочарование, ведь команда рассчитывала на совсем другое начало сезона.

В то же время Гераскевич подчеркнул, что воспринимает неудачное выступление как опыт, который необходимо учесть при подготовке к следующим стартам.

Украинец также рассказал о непростом психологическом возвращении к международным соревнованиям после событий на Олимпиаде-2026, где его дисквалифицировали.

По словам спортсмена, хотя трассы Кубка мира остаются хорошо знакомыми, после пережитого на Олимпийских играх находиться на них психологически сложно.

Что дальше для украинского скелетониста

Следующий этап Кубка мира состоится 4 декабря в австрийском Инсбруке.

Гераскевич планирует сосредоточиться на тренировках и детальном изучении особенностей трассы, в частности, ее обновленных участков.

В соревнованиях в Альтенберге также выступил другой представитель Украины Ярослав Лавренюк. Он, как и Гераскевич, завершил борьбу после первого заезда.