Защитник сборной Украины по хоккею Игорь Мережко оценил состояние отечественной хоккейной инфраструктуры и назвал ее одной из главных проблем развития этого вида спорта. По словам игрока, у Украины даже до начала полномасштабной войны не было достаточного количества современных арен.

Мережко указал на проблемы хоккейной инфраструктуры

Отвечая на вопрос о первоочередных изменениях в украинском хоккее, Мережко подчеркнул, что нужно развивать все составляющие системы: детскую подготовку, чемпионат, финансирование и инфраструктуру. Одновременно именно последнюю он выделил как особо проблемную.

Хоккеист отметил, что понимает сложности, вызванные войной, однако подчеркнул: надлежащих условий для развития этого вида спорта в Украине не хватало и раньше.

"Инфраструктура должна быть на более качественном уровне. Я понимаю, сейчас война. Но у нас и до войны не было нормальной инфраструктуры. Да, было несколько арен на Донбассе, есть лед во Львовской области, но нет таких арен, как в Словакии или Венгрии", - сказал Мережко.

Отдельно защитник обратил внимание на львовскую арену, которая, по его словам, не может принимать матчи сборной или других команд.

"Только построили во Львове арену, так на ней сейчас не может играть ни национальная сборная, ни другая какая-нибудь команда. Это явно не тот уровень инфраструктуры, который должен быть в таком большом городе", - добавил хоккеист.

Какую роль могут сыграть украинские хоккеисты после войны

Также Мережко высказался о перспективах привлечения игроков, ныне строящих карьеру за границей, к возобновлению и развитию украинского хоккея после завершения войны.

По его мнению, не стоит ожидать, что все бывшие хоккеисты будут обязательно работать тренерами или спортивными функционерами. Каждый будет выбирать свой путь после завершения игровой карьеры.

"Каждая история индивидуальна, не каждый же видит себя после игровой карьеры тренером или функционером. Может, будет выполнять другую работу", - подытожил Мережко.