Защитник сборной Украины по хоккею Игорь Мережко поделился мнениями о возможном возвращении российской команды в элитный дивизион чемпионата мира. Он отметил позицию спонсоров турнира, выступивших против допуска России.

Мережко считает, что деньги могут влиять на решения по России

Украинский хоккеист отметил, что не обсуждает тему возможного возвращения российских и белорусских сборных в международные соревнования с большинством партнеров по чешскому "Пльзеню". Исключением является латвийский игрок Кристианс Рубинс, с которым он обменивается новостями, поскольку тот также будет выступать на чемпионате мира.

Сережко также поддерживает контакт с Александром Буткевичем и получает от него информацию о ситуации вокруг украинской сборной. По словам хоккеиста, Федерация хоккея Украины делает все возможное, чтобы команда смогла выступить на мировом первенстве.

Комментируя перспективу возвращения России в элитный дивизион уже в следующем сезоне, Мережко подчеркнул, что испытывает сопротивление такому решению со стороны мирового хоккейного сообщества, но в то же время обратил внимание на влияние финансов.

"Как по мне, против мирового хоккейного сообщества в этом вопросе чувствуется. Но ведь мир циничный и деньги имеют свое влияние. Думаю, некоторые хотят видеть Россию на чемпионате мира, потому что у них есть деньги", - сказал Мережко.

Хоккеист отметил позицию спонсоров чемпионата мира

Украинский защитник положительно оценил реакцию части спонсоров чемпионата мира в элитном дивизионе, пригрозивших отказаться от сотрудничества в случае допуска российской сборной к турниру.

По мнению Мережко, такая позиция могла повлиять на Международную федерацию хоккея (IIHF) и свидетельствует о том, что не только спортивное сообщество, но и финансирующие проведение соревнований компании не поддерживают возвращение России.

"Хорошо, что часть спонсоров чемпионата мира в элитном дивизионе пригрозила уйти, если Россия будет играть в элитном дивизионе. И кажется, что на IIHF это все же повлияло. А если да, то это хороший знак того, что и мировое хоккейное сообщество и те, кто дают деньги на проведение турниров, тоже не хотят видеть Россию", - подытожил хоккеист.