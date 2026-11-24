Захисник збірної України з хокею Ігор Мережко оцінив стан вітчизняної хокейної інфраструктури та назвав її однією з головних проблем розвитку цього виду спорту. За словами гравця, Україна навіть до початку повномасштабної війни не мала достатньої кількості сучасних арен.

Мережко вказав на проблеми хокейної інфраструктури

Відповідаючи на запитання про першочергові зміни в українському хокеї, Мережко наголосив, що розвивати потрібно всі складові системи: дитячу підготовку, чемпіонат, фінансування та інфраструктуру. Водночас саме останню він виділив як особливо проблемну.

Хокеїст зазначив, що розуміє складнощі, спричинені війною, однак наголосив: належних умов для розвитку цього виду спорту в Україні бракувало й раніше.

"Інфраструктура має бути на більш якісному рівні. Я розумію, зараз війна. Але у нас і до війни не було нормальної інфраструктури. Так, було кілька арен на Донбасі, є лід на Львівщині, але немає таких арен, як в Словаччині чи Угорщині", - сказав Мережко.

Окремо захисник звернув увагу на львівську арену, яка, за його словами, не може приймати матчі національної збірної чи інших команд.

"Тільки побудували у Львові арену, так на ній зараз не може грати ані національна збірна, ані інша якась команда. Це явно не той рівень інфраструктури, який має бути у такому великому місті", - додав хокеїст.

Яку роль можуть відіграти українські хокеїсти після війни

Також Мережко висловився про перспективи залучення гравців, які нині будують кар'єру за кордоном, до відновлення та розвитку українського хокею після завершення війни.

На його думку, не варто очікувати, що всі колишні хокеїсти обов'язково працюватимуть тренерами чи спортивними функціонерами. Кожен обиратиме власний шлях після завершення ігрової кар'єри.

"Кожна історія індивідуальна, не кожен же бачить себе після ігрової кар'єри тренером або функціонером. Може буде виконувати іншу роботу", - підсумував Мережко.