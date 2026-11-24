Защитник сборной Украины по хоккею Игорь Мережко поделился ожиданиями от выступления команды в элитном дивизионе чемпионата мира. Хоккеист подчеркнул, что украинцы стремятся показать качественный хоккей и напомнить миру о борьбе своей страны.

Мережко назвал условие для прогресса сборной Украины

Украинский защитник считает, что у национальной команды есть потенциал для выступления на самом высоком уровне, однако для положительного результата в элитном дивизионе ей пока многого не хватает.

Одним из важных факторов развития Мережко назвал игровую практику украинских хоккеистов в сильных европейских чемпионатах. В частности он отметил выступления киевского "Сокола" в чемпионате Польши.

По мнению защитника, отечественным игрокам следует активнее представлять Украину в зарубежных клубах. Он уверен, что среди украинских хоккеистов есть те, кто способен конкурировать в чемпионатах Словакии, Финляндии и других сильных европейских лигах.

"Едем на чемпионат мира как аутсайдеры"

Сережко также рассказал, чувствует ли дополнительную ответственность перед выступлением в компании сильнейших сборных мира. По его словам, украинская команда не находится под особым давлением, понимая, что на турнире ей отводят роль аутсайдера.

В то же время, хоккеист подчеркнул, что для сборной важно не просто принять участие в чемпионате мира, а достойно представить страну.

"Нет, мы едем на чемпионат мира, как аутсайдеры, поэтому не чувствуем никакого давления. Хотим показать себя, сыграть в качественный хоккей и доказать всему миру, что Украина живет и борется не только на льду, но и вне его", - заявил Мережко.