Захисник збірної України з хокею Ігор Мережко поділився очікуваннями від виступу команди в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Хокеїст наголосив, що українці прагнуть показати якісний хокей і нагадати світу про боротьбу своєї країни.

Про це Ігор Мережко розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Мережко назвав умову для прогресу збірної України

Український захисник вважає, що національна команда має потенціал для виступу на найвищому рівні, однак для позитивного результату в елітному дивізіоні їй поки що багато чого не вистачає.

Одним із важливих чинників розвитку Мережко назвав ігрову практику українських хокеїстів у сильних європейських чемпіонатах. Зокрема, він відзначив виступи київського "Сокола" в чемпіонаті Польщі.

На думку захисника, вітчизняним гравцям варто активніше представляти Україну в закордонних клубах. Він переконаний, що серед українських хокеїстів є ті, хто здатен конкурувати в чемпіонатах Словаччини, Фінляндії та інших сильних європейських лігах.

"Їдемо на чемпіонат світу як аутсайдери"

Мережко також розповів, чи відчуває додаткову відповідальність перед виступом у компанії найсильніших збірних світу. За його словами, українська команда не перебуває під особливим тиском, адже розуміє, що на турнірі їй відводять роль аутсайдера.

Водночас хокеїст наголосив, що для збірної важливо не просто взяти участь у чемпіонаті світу, а гідно представити країну.

"Ні, ми їдемо на чемпіонат світу, як аутсайдери, тому не відчуваємо ніякого тиску. Хочемо показати себе, зіграти в якісний хокей і довести всьому світу, що Україна живе і бореться не лише на льоду, а й поза ним", - заявив Мережко.