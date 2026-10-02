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Зимние виды 02 октября 2026 · 18:49

Биатлонная элита соберется в Мюнхене: кто будет представлять Украину на престижном Loop One Festival

В списке участников четверо отечественных спортсменов
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Биатлонная элита соберется в Мюнхене: кто будет представлять Украину на престижном Loop One Festival
Александра Меркушина (фото: biathlon.com.ua)
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Сборная Украины по биатлону определилась с составом на престижный городской фестиваль Loop One, который пройдет в немецком Мюнхене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Кто вошел в состав сборной Украины

Фестиваль Loop One пройдет 17-18 октября в Олимпийском парке Мюнхена. Соревнования проходят в рамках календаря Международного союза биатлонистов (IBU), а спортсмены будут соревноваться на роликовых лыжах в формате городского биатлона.

В составе сборной Украины на старт заявлены четыре биатлониста – двое мужчин и две женщины.

  • Мужчины: Антон Дудченко и Виталий Мандзын.
  • Женщины: Кристина Дмитренко и Александра Меркушина.

Спортсмены подходят к этим соревнованиям после выступлений на летнем чемпионате Украины-2026. В частности, Виталий Мандзын выиграл "золото" в масс-старте, Александра Меркушина завоевала "серебро" в спринте, а Антон Дудченко занял четвертое место в спринте и завоевал "бронзу" в масс-старте.

Что известно о фестивале Loop One

Фестиваль по летнему биатлону Loop One проводится во второй раз. Программа элитных соревнований в Мюнхене включает квалификации и финалы суперспринта и масс-старта на роликовых лыжах, где выступят 60 лучших биатлонистов и биатлонисток мирового рейтинга.

На соревнованиях соберутся олимпийские чемпионы и призеры, среди которых действующие победители Эрик Перро и Лиза Виттоцци, а также Штурла Легрейд, Йохан-Олав Ботн и Эльвира Эберг.

В Украине официальным транслятором события является "Суспільне Спорт".

Ранее сборная Франции назвала первых участников Кубка мира по биатлону.

Теги: Биатлон Сборная Украины
Главные матчи
Лига наций 2 октября 21:45
Україна - : - Северная Ирландия
Лига наций 2 октября 21:45
Франция - : - Италия
Суперлига 2 октября 18:30
Прикарпатье-Говерла - : - Запорожье
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