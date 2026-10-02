Биатлонная элита соберется в Мюнхене: кто будет представлять Украину на престижном Loop One Festival

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на престижный городской фестиваль Loop One, который пройдет в немецком Мюнхене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт" .

Кто вошел в состав сборной Украины

Фестиваль Loop One пройдет 17-18 октября в Олимпийском парке Мюнхена. Соревнования проходят в рамках календаря Международного союза биатлонистов (IBU), а спортсмены будут соревноваться на роликовых лыжах в формате городского биатлона.

В составе сборной Украины на старт заявлены четыре биатлониста – двое мужчин и две женщины.

Мужчины: Антон Дудченко и Виталий Мандзын.

Антон Дудченко и Виталий Мандзын. Женщины: Кристина Дмитренко и Александра Меркушина.

Спортсмены подходят к этим соревнованиям после выступлений на летнем чемпионате Украины-2026. В частности, Виталий Мандзын выиграл "золото" в масс-старте, Александра Меркушина завоевала "серебро" в спринте, а Антон Дудченко занял четвертое место в спринте и завоевал "бронзу" в масс-старте.

Что известно о фестивале Loop One

Фестиваль по летнему биатлону Loop One проводится во второй раз. Программа элитных соревнований в Мюнхене включает квалификации и финалы суперспринта и масс-старта на роликовых лыжах, где выступят 60 лучших биатлонистов и биатлонисток мирового рейтинга.

На соревнованиях соберутся олимпийские чемпионы и призеры, среди которых действующие победители Эрик Перро и Лиза Виттоцци, а также Штурла Легрейд, Йохан-Олав Ботн и Эльвира Эберг.

В Украине официальным транслятором события является "Суспільне Спорт".