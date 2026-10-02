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Зимові види 02 жовтня 2026 · 18:49

Біатлонна еліта збереться в Мюнхені: хто представлятиме Україну на престижному Loop One Festival

У списку учасників четверо вітчизняних спортсменів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Біатлонна еліта збереться в Мюнхені: хто представлятиме Україну на престижному Loop One Festival
Олександра Меркушина (фото: biathlon.com.ua)
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Збірна України з біатлону визначилася зі складом на престижний міський фестиваль Loop One, який пройде у німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт".

Хто увійшов до складу збірної України

Фестиваль Loop One відбудеться 17-18 жовтня в Олімпійському парку Мюнхена. Змагання проходять у межах календаря Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), а спортсмени змагатимуться на роликових лижах у форматі міського біатлону.

У складі збірної України на старт заявлені чотири біатлоністи – двоє чоловіків та двоє жінок.

  • Чоловіки: Антон Дудченко та Віталій Мандзин.
  • Жінки: Христина Дмитренко та Олександра Меркушина.

Спортсмени підходять до цих змагань після виступів на літньому чемпіонаті України-2026. Зокрема, Віталій Мандзин виграв "золото" в масстарті, Олександра Меркушина здобула "срібло" у спринті, а Антон Дудченко посів четверте місце у спринті та виборов "бронзу" в масстарті.

Що відомо про фестиваль Loop One

Фестиваль з літнього біатлону Loop One проводиться вдруге. Програма елітних змагань у Мюнхені включає кваліфікації та фінали суперспринту й масстарту на роликових лижах, де виступлять 60 найкращих біатлоністів та біатлоністок світового рейтингу.

На змаганнях зберуться олімпійські чемпіони та призери, серед яких чинні переможці Ерік Перро, Ліза Віттоцці, а також Штурла Легрейд, Йоган-Олав Ботн та Ельвіра Еберг.

В Україні офіційним транслятором події є "Суспільне Спорт".

Раніше збірна Франції назвала перших учасників Кубка світу з біатлону.

Теги: Биатлон Збірна України
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Ліга націй 2 жовтня 21:45
Украина - : - Північна Ірландія
Ліга націй 2 жовтня 21:45
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Суперліга 2 жовтня 18:30
Прикарпаття-Говерла - : - Запоріжжя
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