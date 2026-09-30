Франція вже знає перших учасників Кубка світу з біатлону: один із лідерів пропустить сезон

Збірна Франції з біатлону визначила перших спортсменів, які гарантовано розпочнуть новий сезон Кубка світу в основному складі. Водночас команду чекають зміни порівняно з минулим змагальним роком.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Nordic Mag .

Хто гарантовано потрапив до складу

Завдяки фінішу на п'єдесталі в особистих гонках минулого сезону автоматично відібралися до основної команди Ерік Перро та Кантен Фійон Майє.

Як розповів директор французьких збірних Стефан Бутьйо, саме призери особистих гонок отримують гарантовані місця у складі на старті нового сезону. Таким чином, Перро та Фійон Майє розпочнуть новий змагальний рік в основі на першому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Перро став головним тріумфатором минулого сезону. Француз уперше в кар'єрі виграв Великий кришталевий глобус Кубка світу, а також здобув чотири особисті перемоги на найвищому рівні.

Фійон Майє двічі піднімався на особистий подіум Кубка світу, зокрема виграв гонку переслідування в Естерсунді. Водночас головного успіху сезону Кантен досяг на Олімпійських іграх-2026, де здобув "золото" у спринті та додав до нього "бронзу" в масстарті.

Жаклен пропустить біатлонний сезон

Третім французьким біатлоністом, який минулого сезону піднімався на подіум Кубка світу, був Емільєн Жаклен. Він також мав би гарантоване місце у складі команди на перші етапи.

Проте один із багаторічних лідерів збірної вирішив повністю пропустити прийдешній сезон у біатлоні. Жаклен зосередиться на розвитку кар'єри в шосейному велоспорті.

Боротьба за решту путівок

Загалом французька збірна матиме сім квот на старті нового сезону Кубка світу. Додаткове місце команда здобула завдяки перемозі Гаетана Патюреля в загальному заліку Кубка IBU.

Володарів решти місць у складі визначатимуть у внутрішній конкуренції. Вирішальним етапом відбору стануть передсезонні перегони у норвезькому Ейлу, заплановані на 14–15 листопада.

Новий сезон Кубка світу стартує 26 листопада етапом у фінському Контіолахті. Протягом чотирьох змагальних днів відбудуться чоловічі та жіночі спринти й гонки переслідування, а також класична та одиночна змішані естафети.