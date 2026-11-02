WhiteBIT и фонд Свитолиной запустили международную программу для юных теннисистов Украины

Уже в конце октября первые 10 талантливых украинских теннисисток начали профессиональную подготовку в Испании в рамках программы WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency. Это первый шаг в долгосрочной инициативе по развитию украинского тенниса.

Об этом пишет Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение пресс-службы WhiteBIT.

Что известно об инициативе

Криптобиржа WhiteBIT и Фонд Элины Свитолиной Svitolina Foundation объединили усилия для поддержки юных украинских теннисистов. Инициатива предусматривает профессиональную подготовку спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет в рамках международной программы WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запустили программу поддержки украинских теннисисток (фото: WhiteBIT)

Первый набор стартовал 26 октября 2026 года. Участие в программе полностью бесплатное для теннисисток: все расходы покрывает Владимир Носов, основатель и президент финтех-экосистемы W Group. Всего в течение года запланировано четыре набора участников.

Развитие, несмотря на войну

Полномасштабная война существенно повлияла на возможности профессиональной подготовки молодых украинских спортсменов. Постоянные обстрелы, воздушные тревоги и отключения электроэнергии усложняют регулярные тренировки и подготовку к международным соревнованиям. Поэтому по инициативе Владимира Носова WhiteBIT взяла на себя организацию подготовки юных теннисисток, чтобы они могли продолжать тренировки и развиваться в профессиональном спорте.

Программа призвана обеспечить спортсменкам стабильные условия для подготовки, доступ к международной тренерской экспертизе и возможность сосредоточиться на спортивном развитии. К реализации программы также присоединилась ОО "Тризуб".

"Мы хотим, чтобы талантливые украинские дети имели доступ к профессиональной подготовке независимо от финансовых возможностей их семей или обстоятельств, в которых они оказались", - отмечает основатель и президент финтех-экосистемы W Group, в которую входит криптобиржа WhiteBIT, Владимир Носов.

"Наша цель - системно поддерживать молодых украинских спортсменов, чтобы в будущем Украина имела мощную плеяду теннисистов, способных представлять наше государство на самых престижных мировых турнирах и бороться за высшие награды", - добавляет он.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запустили программу поддержки украинских теннисисток (фото: WhiteBIT)

Одной из составляющих программы станет личное участие Элины Свитолиной - самой успешной спортсменки в истории украинского тенниса и экс-третьей ракетки мира по рейтингу WTA, бронзового призера Олимпийских игр в Токио и глобального амбассадора WhiteBIT.

Пройдя путь от юниорских соревнований до высочайшего уровня профессионального тенниса, она хорошо понимает, насколько важны для молодых спортсменов качественная подготовка, сильные наставники и международный опыт. Свитолина будет посещать тренировки, общаться с участницами и делиться опытом выступлений на высшем международном уровне.

"Когда мне было 12 лет, я переехала в Харьков, где нашла поддержку и условия для профессионального роста. Я хорошо помню, насколько важно было иметь рядом людей, которые верили в меня и помогали двигаться вперед", - говорит Элина.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запустили программу поддержки украинских теннисисток (фото: WhiteBIT)

Она призналась, что счастлива, ведь вместе с WhiteBIT они могут дать такую возможность юным украинским теннисисткам.

"В это тяжелое для Украины время мы хотим, чтобы они могли сосредоточиться на теннисе, не волнуясь об условиях, в которых живут и тренируются. А их родители - быть спокойными за детей при всех сложностях, с которыми сталкиваются их семьи", - добавила она.

Профессиональная подготовка и международные тренеры

Подготовку спортсменок возглавит Мария Хосе Льорка Понс, бывшая профессиональная теннисистка с более чем 30-летним тренерским опытом. На протяжении спортивной карьеры она представляла Испанию на международных соревнованиях, в частности турнирах Grand Slam и Олимпийских играх. В качестве тренера работала со спортсменками, входившими в топ-30 мирового рейтинга WTA.

Именно под ее руководством будет проходить тренировочный процесс: она будет отвечать за профессиональную подготовку участниц и их развитие на протяжении всей программы.

Мария Хосе Лерка Понс (фото: WhiteBIT)

Программа ориентирована на перспективных теннисисток, которые уже демонстрируют высокие результаты на национальном уровне и имеют потенциал для дальнейшего профессионального развития. Она предусматривает комплексный подход: работу над техникой и тактикой игры, физической формой, выносливостью и другими составляющими, необходимыми для перехода от юниорского к профессиональному теннису.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запустили программу поддержки украинских теннисисток (фото: WhiteBIT)

В первый набор попали спортсмены из разных областей Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Днепропетровской, Волынской, Одесской и Львовской.

"Такие программы имеют особое значение для юных украинских спортсменов. из-за войны дети сталкиваются с дополнительными трудностями. Именно поэтому возможность приобщиться к международной программе, тренироваться с новыми партнерами, получать профессиональную обратную связь и погрузиться в другую спортивную культуру чрезвычайно ценна", - говорят родители Марии Джур из Ужгорода, участницы WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency.

"Важнейшее для нас в WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency - возможность регулярно тренироваться на высоком уровне. Это международный опыт, новые знания и тренировки в сильной команде. Цель нашей дочери стать первой ракеткой мира, и мы верим, что эта программа поможет сделать еще один шаг к ней", - делятся родители юной теннисистки Иванны Пентелюк из Ивано-Франковской области.

WhiteBIT и Svitolina Foundation запустили программу поддержки украинских теннисисток (фото: WhiteBIT)

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency станет первой инициативой WhiteBIT в рамках долгосрочной поддержки детского тенниса. В течение года организаторы планируют провести четыре набора, чтобы больше юных украинских спортсменок получили доступ к международной профессиональной подготовке.