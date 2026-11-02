WhiteBIT і фонд Світоліної запустили міжнародну програму для юних тенісистів України

Уже наприкінці жовтня перші 10 талановитих українських тенісисток розпочали професійну підготовку в Іспанії в межах програми WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency. Це перший крок у довгостроковій ініціативі з розвитку українського тенісу.

Про це пише Sport RBC.UA з посиланням на повідомлення пресслужби WhiteBIT.

Що відомо про ініціативу

Криптобіржа WhiteBIT та Фонд Еліни Світоліної Svitolina Foundation об'єднали зусилля для підтримки юних українських тенісистів. Програма розрахована на спортсменів віком від 12 до 16 років і передбачає інтенсивну підготовку в Іспанії під керівництвом досвідчених міжнародних тренерів, серед яких – відома іспанська тренерка Марія Хосе Льорка Понс.

WhiteBIT і Svitolina Foundation запускають програму підтримки українських тенісисток (фото: WhiteBIT)

Перший набір стартував 26 жовтня 2026 року. Участь у програмі повністю безоплатна для тенісисток: усі витрати покриває Володимир Носов, засновник та президент фінтех-екосистеми W Group. Загалом протягом року заплановано чотири набори учасників.

Розвиток попри війну

Повномасштабна війна суттєво вплинула на можливості професійної підготовки молодих українських спортсменів. Постійні обстріли, повітряні тривоги та відключення електроенергії ускладнюють регулярні тренування й підготовку до міжнародних змагань. Тому за ініціативи Володимира Носова WhiteBIT взяла на себе організацію підготовки юних тенісисток, щоб вони могли продовжувати тренування та розвиватися у професійному спорті.

Програма покликана забезпечити спортсменкам стабільні умови для підготовки, доступ до міжнародної тренерської експертизи й можливість зосередитися на спортивному розвитку. До реалізації програми також долучилася ГО "Тризуб".

"Ми хочемо, щоб талановиті українські діти мали доступ до професійної підготовки незалежно від фінансових можливостей їх родин чи обставин, у яких вони опинилися", - зазначає засновник та президент фінтех-екосистеми W Group, до якої входить криптобіржа WhiteBIT Володимир Носов.

"Наша мета - системно підтримувати молодих українських спортсменів, щоб у майбутньому Україна мала потужну плеяду тенісистів, здатних представляти нашу державу на найпрестижніших світових турнірах і боротися за найвищі нагороди", - додає він.

WhiteBIT і Svitolina Foundation запускають програму підтримки українських тенісисток (фото: WhiteBIT)

Однією з складових програми стане особиста участь Еліни Світоліної - найуспішнішої спортсменки в історії українського тенісу та екс-третьої ракетки світу за рейтингом WTA, бронзової призерки Олімпійських ігор у Токіо та глобальної амбасадорки WhiteBIT.

Пройшовши шлях від юніорських змагань до найвищого рівня професійного тенісу, вона добре розуміє, наскільки важливими для молодих спортсменів є якісна підготовка, сильні наставники та міжнародний досвід. Світоліна відвідуватиме тренування, спілкуватиметься з учасницями та ділитиметься досвідом виступів на найвищому міжнародному рівні.

"Коли мені було 12 років, я переїхала до Харкова, де знайшла підтримку й умови для професійного зростання. Я добре пам’ятаю, наскільки важливо було мати поруч людей, які вірили в мене та допомагали рухатися вперед, - говорить Еліна.

WhiteBIT і Svitolina Foundation запускають програму підтримки українських тенісисток (фото: WhiteBIT)

Вона зізналася, що щаслива, адже разом із WhiteBIT вони можуть дати таку можливість юним українським тенісисткам.

"У цей важкий для України час ми хочемо, щоб вони могли зосередитися на тенісі, не хвилюючись про умови, в яких живуть і тренуються. А їхні батьки - бути спокійними за дітей попри всі складнощі, з якими стикаються їхні родини”, - додала вона.

Професійна підготовка та міжнародні тренери

Підготовку спортсменок очолить Марія Хосе Льорка Понс, колишня професійна тенісистка з понад 30-річним тренерським досвідом. Протягом спортивної кар'єри вона представляла Іспанію на міжнародних змаганнях, зокрема турнірах Grand Slam та Олімпійських іграх. Як тренерка працювала зі спортсменками, які входили до топ-30 світового рейтингу WTA.

Саме під її керівництвом проходитиме тренувальний процес: вона відповідатиме за професійну підготовку учасниць та їхній розвиток протягом програми.

Марія Хосе Льорка Понс (фото: WhiteBIT)

Програма орієнтована на перспективних тенісисток, які вже демонструють високі результати на національному рівні та мають потенціал для подальшого професійного розвитку. Вона передбачає комплексний підхід: роботу над технікою й тактикою гри, фізичною формою, витривалістю та іншими складовими, необхідними для переходу від юніорського до професійного тенісу.

WhiteBIT і Svitolina Foundation запускають програму підтримки українських тенісисток (фото: WhiteBIT)

До першого набору потрапили спортсменки з різних областей України - Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Дніпропетровської, Волинської, Одеської та Львівської.

"Такі програми мають особливе значення для юних українських спортсменів. Через війну діти стикаються з додатковими труднощами. Саме тому можливість долучитися до міжнародної програми, тренуватися з новими партнерами, отримувати професійний зворотний зв’язок і зануритися в іншу спортивну культуру є надзвичайно цінною", - говорять батьки Марії Джур з Ужгороду, учасниці WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency.

"Найважливіше для нас у WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency - можливість регулярно тренуватися на високому рівні. Це міжнародний досвід, нові знання та тренування в сильній команді. Мета нашої доньки стати першою ракеткою світу, і ми віримо, що ця програма допоможе зробити ще один крок до неї", - діляться батьки юної тенісистки Іванни Пентелюк з Івано-Франківщини.

WhiteBIT і Svitolina Foundation запускають програму підтримки українських тенісисток (фото: WhiteBIT)

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency стане першою ініціативою WhiteBIT у межах довгострокової підтримки дитячого тенісу. Протягом року організатори планують провести чотири набори, щоб більше юних українських спортсменок отримали доступ до міжнародної професійної підготовки.