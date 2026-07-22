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Теннис 22 июля 2026 · 13:52

Третий сезон: Снигур пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Праге

Украинская теннисистка уложилась в один час
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Третий сезон: Снигур пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Праге
Украинка во второй раз в карьере победила соперницу (Фото: snigur_27, Instagram)

Соперницей украинки была турецкая теннисистка Айла Аксу. Дарья разобралась с соперницей через два сета.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Во втором раунде Дария Снигур (WTA 54) обыграла Айлу Аксу (Турция, WTA 216) за 59 минут. Украинка победила соперницу в двух сетах – 3:6 и 2:6.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2020 году Дария также вышла победительницей на соревнованиях W25 в Стамбуле.

Что дальше

Благодаря этому Снигур пробилась в четвертьфинал хардового турнира в Праге. Следующей оппоненткой украинки будет победительница поединка Никола Бартункова (Чехия, WTA 44) – Ланлана Тараруди (Таиланд, WTA 82).

Успешный сезон Снигур

Украинка в третий раз в сезоне и в четвертый раз в карьере сыграет на стадии 1/4 финала на уровне Тура. В этом сезоне Дария играла в четвертьфиналах на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке и Гертогенбосе.

Ранее мы сообщали, что старт Дарии в Праге получился сложнее – она стартовала с победы над соперницей в трех сетах.

Теги: Теннис
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