Третий сезон: Снигур пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Праге

Соперницей украинки была турецкая теннисистка Айла Аксу. Дарья разобралась с соперницей через два сета.

Во втором раунде Дария Снигур (WTA 54) обыграла Айлу Аксу (Турция, WTA 216) за 59 минут. Украинка победила соперницу в двух сетах – 3:6 и 2:6.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2020 году Дария также вышла победительницей на соревнованиях W25 в Стамбуле.

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Благодаря этому Снигур пробилась в четвертьфинал хардового турнира в Праге. Следующей оппоненткой украинки будет победительница поединка Никола Бартункова (Чехия, WTA 44) – Ланлана Тараруди (Таиланд, WTA 82).

Успешный сезон Снигур

Украинка в третий раз в сезоне и в четвертый раз в карьере сыграет на стадии 1/4 финала на уровне Тура. В этом сезоне Дария играла в четвертьфиналах на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке и Гертогенбосе.