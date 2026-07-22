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Теніс 22 липня 2026 · 13:52

Втретє за сезон: Снігур пробилась до чвертьфінала турніру WTA в Празі

Українська тенісистка вклалась в одну годину
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Втретє за сезон: Снігур пробилась до чвертьфінала турніру WTA в Празі
Українка вдруге в кар'єрі перемогла суперницю (Фото: snigur_27, Instagram)

Суперницею українки була турецька тенісистка Айла Аксу. Дарія розібралась із суперницею за два сети.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

У другому раунді Дарія Снігур (WTA 54) переграла Айлу Аксу (Туреччина, WTA 216) за 59 хвилин. Українка перемогла суперницю в двох сетах - 3:6 та 2:6.

Це було друге очне протистояння суперниць. У 2020-му році Дарія також вийшла переможницею на змаганнях W25 у Стамбулі.

Що далі

Завдяки цьому Снігур пробилася до чвертьфіналу хардового турніру у Празі. Наступною опоненткою українки буде переможниця поєдинку Нікола Бартункова (Чехія, WTA 44) - Ланлана Тараруді (Таїланд, WTA 82).

Успішний сезон Снігур

Українка втретє в сезоні та вчетверте в кар'єрі зіграє на стадії 1/4 фіналу на рівні Туру. Цього сезону Дарія грала у чвертьфіналах на змаганнях WTA 250 у Клуж-Напоці та Гертогенбосі.

Раніше ми повідомляли, що старт Дарії в Празі вийшов складнішим - вона стартувала із перемоги над суперницею в трьох сетах.

Теги: Теніс
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