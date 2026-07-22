rbc.ua
UA | RU
Среда, 22 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Украинская теннисистка Стародубцева оправдалась за танцы на свадьбе экс-россиянки
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 22 июля 2026 · 12:16

Украинская теннисистка Стародубцева оправдалась за танцы на свадьбе экс-россиянки

Юлия Стародубцева напомнила о потере дома из-за оккупации и прокомментировала присутствие на празднике
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинская теннисистка Стародубцева оправдалась за танцы на свадьбе экс-россиянки
Украинская атлетка объяснила свое присутствие на празднике (Фото: yuliiastar17, Instagram)

Спортсменка сделала пространное обращение после волны критики, возникшей из-за ее присутствия на свадьбе бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Также она откровенно рассказала о последствиях войны для своей семьи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Юлии Стародубцевой в Instagram.

Юлия Стародубцева отметила, что обычно избегает публичного обсуждения личной жизни, однако реакция общества заставила ее поделиться тем, о чем она мочала из соображений безопасности близких.

Теннисистка рассказала, что ее родной дом сейчас находится под временной оккупацией, и у нее нет возможности туда вернуться. Собственное жилье спортсменки повреждено и разграблено, а дома обоих ее бабушек и дедушек полностью разрушены обстрелами.

Недавно ее дедушка провел 15 дней в коме после того, как в его автомобиль попал российский беспилотник.

"Никто не может знать, из-за чего пришлось пройти мне и моей семье во время этой войны. Я люблю свою страну, ее культуру и людей, а Украина всегда останется моим единственным домом", - подчеркнула Стародубцева.

Причины присутствия на церемонии

Теннисистка объяснила, что приехала в Афины 15 июля исключительно для поддержки своей подруги Касаткиной, которая с января 2026 официально выступает под флагом Австралии и последовательно транслирует четкую антивоенную позицию.

"Я приехала, чтобы отпраздновать любовь. Антивоенная позиция Даши хорошо известна. Несмотря на эмоции, связанные с некоторыми гостями, я была там лишь для того, чтобы поддержать подругу. Я никогда не буду дружить или поддерживать людей, каким-либо образом оправдывающих или поддерживающих российскую агрессию", - подытожила теннисистка.

Источник скандала

Волну возмущения вызвал тот факт, что среди гостей свадьбы Дарьи Касаткиной и Натальи Забияко, кроме украинок Юлии Стародубцевой и Надежды Киченок, были отмечены российские спортсменки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

Обе спортсменки известны своей поддержкой Путина и российской агрессии против Украины.

Ранее мы рассказывали, что своей позицией поделилась Надежда Киченок. Также там можно ознакомиться с полной предысторией скандала.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
Главные новости
"Динамо" объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины "Динамо" объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком "Шахтер" добился прогресса в переговорах с "Дженоа", – Романо "Шахтер" добился прогресса в переговорах с "Дженоа", – Романо
Мнения
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер