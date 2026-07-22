Украинская теннисистка Стародубцева оправдалась за танцы на свадьбе экс-россиянки

Спортсменка сделала пространное обращение после волны критики, возникшей из-за ее присутствия на свадьбе бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Также она откровенно рассказала о последствиях войны для своей семьи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Юлии Стародубцевой в Instagram.

Юлия Стародубцева отметила, что обычно избегает публичного обсуждения личной жизни, однако реакция общества заставила ее поделиться тем, о чем она мочала из соображений безопасности близких.

Теннисистка рассказала, что ее родной дом сейчас находится под временной оккупацией, и у нее нет возможности туда вернуться. Собственное жилье спортсменки повреждено и разграблено, а дома обоих ее бабушек и дедушек полностью разрушены обстрелами.

Недавно ее дедушка провел 15 дней в коме после того, как в его автомобиль попал российский беспилотник.

"Никто не может знать, из-за чего пришлось пройти мне и моей семье во время этой войны. Я люблю свою страну, ее культуру и людей, а Украина всегда останется моим единственным домом", - подчеркнула Стародубцева.

Причины присутствия на церемонии

Теннисистка объяснила, что приехала в Афины 15 июля исключительно для поддержки своей подруги Касаткиной, которая с января 2026 официально выступает под флагом Австралии и последовательно транслирует четкую антивоенную позицию.

"Я приехала, чтобы отпраздновать любовь. Антивоенная позиция Даши хорошо известна. Несмотря на эмоции, связанные с некоторыми гостями, я была там лишь для того, чтобы поддержать подругу. Я никогда не буду дружить или поддерживать людей, каким-либо образом оправдывающих или поддерживающих российскую агрессию", - подытожила теннисистка.

Источник скандала

Волну возмущения вызвал тот факт, что среди гостей свадьбы Дарьи Касаткиной и Натальи Забияко, кроме украинок Юлии Стародубцевой и Надежды Киченок, были отмечены российские спортсменки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

Обе спортсменки известны своей поддержкой Путина и российской агрессии против Украины.